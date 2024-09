Vegyük észre: Magyar Péter olyan messzire ment, mint a baloldalon még soha senki

(Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila)

Kevés olyan ellentmondásos, és persze hipokrita jelenség volt az elmúlt egy évtizedben, mint a kívülről irányított hazai baloldal véleménye a migrációról.

A tagadástól az elfogadáson át egészen a vádaskodásig tartott e rögös út.

Stációról stációra futottak az Orbán-kormány után, jócskán elmaradva a társadalom többségének akaratától.

Most, mikor a brüsszeliták – összefogva azokkal a nagyobb országokkal, melyeknek már elviselhetetlen teherré vált a migráció – Magyarországot is bevándorlástól sújtott területté kívánják tenni, feltűnően nagy a csend. Egyedül Magyar Péter hallatja a hangját, s valahol ott folytatja, ahol Márki-Zay Péter abbahagyta. De ez talán annyira nem is meglepő, hisz

Magyar végül azt vitte végig, amit előbb Vona Gábor, majd Márki-Zay Péter próbált meg (sikertelenül): jobbról átlépett balra, majd letolta Gyurcsányékát a pályáról.

Habár a siker egyelőre igen kétséges. A TISZA Párt ugyanis még nem bizonyított országgyűlési választásokon, ismert politikusai nincsenek, szervezeti háttere nem elég acélos, és ha a vezetőjük továbbra sem fér a bőrébe, könnyen lehet, hogy az egészből nem lesz semmi.

De térjünk vissza a migrációhoz és a baloldal kínkeserves „megvilágosodásához”!

Első stáció: tagadás

2015-ben a szocialista párt és a Demokratikus Koalíció vezetői azt állították, hogy

a migráció álprobléma.

Európa egységesen képes lesz integrálni az érkezőket, Magyarországot pedig egyáltalán nem fogja veszélyeztetni az idegen kulturájú tömeg. A gazdasági bevándorló és a menekült között nincsen különbség,

aki pedig a befogadás ellen szól, az csupán egy nem létező nehézség ürügyén próbál hamisan szerzett politikai népszerűséghez jutni.

Így, mikor elkezdődött a kerítésépítés a déli határon, akkor pénzkidobásról, aljas gyűlölet- és félelemkeltésről szóltak a baloldali politikusok. Az unió értékeinek megsértésével vádolták a kormányt, és ahol csak lehetett, árulkodtak, vitték a kormány és az ország rossz hírét.

Súgtak a nemzetközi sajtónak, hergelték a nemzetközi közvéleményt, keltették a hisztériát.

(Ezt a szokásukat azóta sem hagyták el.)