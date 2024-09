Újabb felvétellel állt elő a fővárosi baloldali korrupciós botrányról a Magyar Nemzet

Ezt reagálta anno Szaniszló

Szaniszló Sándor maga 2022 márciusában a Facebookon a következő közleményt tette közzé:

„A mai napon, a Magyar Nemzet online felületén megjelent hangfelvétellel és annak tartalmával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom

Az elhangzott súlyos állítások közül egyik sem igaz.

az állítólagos Anonymus, akiről a Városház-ügyben egyszer már bebizonyosodott, hogy hazugságokat terjeszt, csúsztat és a választási kampányban célzottan állít elő csúsztatásokkal, hazugságokkal teli anyagokat, ezúttal is félrevezeti a nyilvánosságot. Rogán Antal ezúttal is melléfogott.

Patek Gáborral az elmúlt években mindössze kétszer találkoztam, egy alkalommal az általa is említett konferencián, ahol megnyitó előadóként voltam jelen és nem sokkal később el is hagytam a helyszín egyéb teendőim miatt. Másodszor, nem az általa említett Kós Károly téren, hanem az onnan nyíló Mészáros Lőrinc utca elején. Ennyi az igazság. Hazugság az az érthetetlen állítása, hogy hálából meghívtam reggelizni. Az igazság az, hogy a fiamat vittem iskolába és menet közben a kocsiból ráköszöntünk egymásra Patek Gáborral.

Hazugság, hogy bármiről egyezettem volna vele a konferencián, főleg, hogy bármiféle szerződést írtunk volna alá, ahogy ő fogalmaz, “leszerződött” volna bárkivel. Erre nekem személyesen egyébként jogköröm sincs.

Fizikai képtelenség, ezért nyilvánvaló hazugság, hogy akár én, akár bármely vezetőtársam lakásokat kapott volna Patek Gábortól, vagy bárkitől. Az általa említett társasházak közül az egyiknek épp a múlt héten tettük le az alapkövét, még az építés sem kezdődött el, nemhogy a lakások értékesítése. A másik általa említett épület pályáztatása pedig még le sem zajlott.

A hangfelvételen említett Sziszák Györgyöt a konferencián egy kézfogás erejéig bemutatták. Vele sem korábban sem azóta semmilyen kapcsolatom nem volt.

A XVIII. Kerületi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal semmilyen szerződéses, vagy munkakapcsolatban nem áll Patek Gáborral.

Szemenszedett hazugság az az állítás, hogy bármely cégvezetőt, vagy más vezető tisztségviselőt vagy annak házastársát kirúgással fenyegettem volna.

A felvételen egy magánbeszélgetés hallható, amelyen számomra érthetetlen okokból Patek Gábor a vélt magas kapcsolataival büszkélkedik, vélhetően személyes nagyságát alátámasztandó.

Amit mond, közönséges hazugság, nagyotmondás, dicsekvés.

A Magyar Nemzet azonban ezt a magánbeszélgetést leközölte, ezzel nagy nyilvánosságot adva az abban elhangzott rágalmaknak, becsületsértő, és személyiségi jogaimat súlyosan sértő állításoknak.

Fentiekre tekintettel rendőrségi feljelentést tettem, és teszek ismeretlen tettesek ellen becsületsértés, hamis vád és személyiségi jogok megsértése miatt, valamint mindazok ellen, akik a jövőben a kormánypárti Magyar Nemzet által közölt rágalmakat átveszik, vagy terjesztik.

Elvárom továbbá, hogy Patek Gábor a nyilvánosság előtt vonja vissza a személyemmel és a kollégáimmal kapcsolatban tett rágalmait!

Tudom, hogy választási kampány van, de van egy határ amit még a Fidesz és annak médiája sem léphet át büntetlenül!”