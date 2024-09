Szép összegeket kapott külföldről és a Soros-egyetemtől is a keményvonalas balos portál

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Az Egyesült Államok és Hollandia költségvetési pénzekkel támogatta a szélsőbaloldali, nyíltan marxista és rendszeresen LMBTQ+ ideológiát népszerűsítő Mérce.hu portált. Az amerikai és holland mellett uniós támogatás is jutott a portálnak egy Hivos – Incident Emergency Fund nevű szervezeten keresztül – számolt be a Magyar Nemzet a szélsőbaloldali portált működtető Kettős Mérce Blog Egyesület 2023-as beszámolója alapján.

Meglehetősen hosszú a külföldi támogatók listája: a holland kormány közvetlenül juttatott 6,5 millió forintot a portálnak, amely Brüsszeltől 4 millió forintot, a Soros-egyetemtől pedig közel 2 millió forintot kapott tevékenységére, vagyis a szélsőbaloldali, kommunista és woke ideológiák terjesztésére és hálózatépítésre. A Hivos 3,5 millió forint közvetlen támogatást is nyújtott, valamint

egy szintén brüsszeli székhelyű szervezettől, a Journalism.eu vzw-től 2 millió forintot kapott a Mérce, amelyből – a beszámoló szerint – három oknyomozó cikket készítettek.

A támogatók között a roma hálózatépítést segítő Polgár Alapítvány az Esélyekért nevű civil szervezet és a szegedi gumigyári szakszervezet is fellelhető. Emellett a szélsőbaloldali Mérce a bérköltségekre – közhasznú tevékenységükre hivatkozva – állami támogatást is igénybe vett annak ellenére, hogy rendszeresen támadja a jobboldalt, így a kormányt is.

A Kettős Mérce Blog Egyesület 2023-as bevételei valamivel több mint hetvenmillió forintot tettek ki, amelyből a támogatás több mint 50 millió forint. Ez számottevő növekedést jelent az elmúlt években – emlékeztetett a Magyar Nemzet cikke.

Az Egyesületet Jámbor András alapította, aki 2019-ig a Mérce főszerkesztője volt. A szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője 2022 óta a Párbeszéd országgyűlési képviselője, de szorosan együttműködik Pikó András józsefvárosi polgármesterrel is.