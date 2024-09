Számos közkeletű tévedés terjed a bérekről – itt az idő tisztázni a fogalmakat!

Jövedelem mindaz a pénz, ami bejön a háztartásba. Jövedelme tehát mindenkinek van, a tegnap született babának épp úgy, mint az idős honfitársainknak. Az egy főre jutó jövedelmet úgy számoljuk, hogy a háztartásba bejövő pénzek összegét osztjuk a háztartás tagjainak a számával. A jövedelem háromnegyede már munkajövedelem, azaz a foglalkoztatott háztartástagok keresete. Ennek aránya egy évtizede még csupán kétharmad körül volt, de azóta egymillióval többen dolgoznak, s ráadásul nőttek is a keresetek.

A második jövedelemtípus az úgynevezett társadalmi jövedelmek köre. Idetartozik a nyugdíj, GYED, GYES, valamint a különféle segélyek is. Ez most már 23 százalék alatti, míg korábban 30 százalék felett is volt. Látható, hogy a lakosság tömegei kerültek ki a segélyezésből és váltak foglalkoztatottakká.

A harmadik része a jövedelemnek az úgynevezett egyéb jövedelem, ami 2022-ben 2,4 százalékot tett ki. Idetartoznak például az ingatlankiadásból, befektetésekből származó jövedelmek, valamint 2022-ben az szja-visszatérítésből származó bevétel is.