Orbán Viktor: Nagy baj lehetett volna, veszélyben voltunk

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI

Orbán Viktor exkluzív interjút adott a TV2-nek. A Tények rendkívüli kiadásában a miniszterelnök összegezte a dunai árvíz elleni védekezésben nyújtott teljesítményt, elmondta, hogy a károk felmérése még folyik, és hogy Brüsszeltől ne várjunk segítséget, a bajban csak magunkra számíthatunk. A miniszterelnök szerint holnaptól azon kell dolgoznunk, hogy Magyarország sikeresen tudjon alkalmazkodni a megváltozott világgazdasági helyzethez és kiépítsünk egy új, semleges gazdaságpolitikát. Végül megtudtuk, hogy már el is készült a cselekvésiterv, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen fog holnap részletesen bemutatni.

Nem lett nagyobb baj, mert összefogott az ország

Orbán Viktor az árvízi helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy a mostani vízügyesek jól átadták a korábbi tapasztalataikat, és hogy Budapesttől déli irányba a védműveket kitűnően megépítették. Mint mondta: komoly szakmai kihívást jelentett a Dunakanyar, Esztergom és Szigetköz védelme, de

a dunai árvíz nehezén sikeresen túl vagyunk.

A kormányfő hozzátette, hogy minden árvíz után elkészít a vízügy egy írásos jelentést, amelyben megjelölik, mi működött, s mi nem, 2013-ban is kaptak egy ilyet a vízügytől, ez alapján tudtak most készülni. Idén is lesz egy ilyen lista. A Duna magyarországi szakasza egy különleges szakasz, mert mindenhol gátakkal be tudják állítani a vízszintet. Budapest az egyetlen, ahol ez nem oldható meg.

A Duna szent folyó, nem lehet megsérteni keresztbe épített gátakkal

„Most hogy túl vagyunk rajta, könnyen beszélgetünk róla, de ez nagy árvíz volt. Voltak veszélyes időszakok.

Az ország hatalmas munkát végzet. Ha nem lett volna olajozott az együttműködés az árvíz védekezésben, akkor nagy baj lehetett volna

– mondta a miniszterelnök.

Müller Cecília tart rendet

A keddi Árvízinfón megjelent Müller Cecília is. Erről a miniszterelnök azt mondta, vannak közegészségügyi teendők, a Duna a csatornákba is befolyik ilyenkor.

A vízzel érintkező ideiglenes védművek könnyen lehetnek fertőzöttek, ehhez van egy protokoll, Cecília tart rendet – közölte.