„Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged; te győzd le a rosszat jóval!” – felháborodás helyett építsük közösen a keresztény Magyarországot

„Egy olyan út indul most el, amelyre nem számítottam (…) de hiszek abban, hogy az Úr Istennek mindennel szándéka van. (…) Hiszem, hogy minden, ami történt, nem a véletlenek műve, az Istennek ezzel is szándéka van” – halljuk a TikTokon az immár felfüggesztett paptól. „Nehéz tapasztalat a média és a politika hatalmával szembesülni. Nem csak felemel és magasztal, hanem egy pillanat alatt a pokolra is küld. A gyengeségem használják fel egyházam és a közösségem ellen, próbálnak minél nagyobb kárt okozni. Hibát követtem el. Rászedtek, naivságomat kihasználták és elveszítettem a józan ítélőképességem. Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el” – olvassuk a vonatkozó közleményben.

A legutolsó két mondat tényszerűen igaz;

az ügyben a laikus katolikus a kövezés helyett annyit tehet, hogy kétszeresen imádkozik papi és szerzetesi hivatásokért,

meglévő derék papjainak egészségéért, az egyházi elöljárók számára a humánerőforrás-ügyi kérdésekben szükséges körültekintésért és bölcsességért, valamint a mindenkori tékozló fiúk (és fivéreik) megtéréséért, kérve számukra a szükséges kegyelmeket.

A többi idézett mondat ugyanakkor sajnos annyira hamis és/vagy szerencsétlen, hogy nem lehet szó nélkül elmenni mellettük.

„Egy olyan út indul most el, amelyre nem számítottam”. Lassan nemzedékek tragédiája lesz ez. Hogy „erre nem számítottam”. A katolikus szexuáletika például valami végtelenül ósdi, meghaladott, merev szabályrendszer, ember nincs, aki be tudná tartani – állítja már a templomba járók jelentős része is, meggyőzve saját magát arról, hogy ami mára társadalmi normává vált, abból baj nem lehet; majd amikor jön a csalódás, a lebukás, a házasságok felbomlása, a botrány, a test tárgyként való használata és eldobása, satöbbi, akkor tolul fel a rácsodálkozás: erre nem számítottam.

Az egyház bő kétezer éve, az Ószövetség meg aztán még régebben tanítja türelmesen, hogy a bűnnek 100 százalékos valószínűséggel lesz valamiféle következménye.

Lehet bízni abban, hogy majd én leszek Ádám és Éva óta az egyetlen kivétel, csak nem érdemes. Az a magyarázat ráadásul, hogy „rászedtek”, szó szerint ismerős lehet az ő történetükből, és sajnos nem adott felmentést az Édenkertből való kiűzetés alól.