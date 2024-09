Milliókat vett fel Magyar Péter a Közúttól és a Volántól, akkoriban nem is volt panasza semmire

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ahogy azt korábban a Mandiner is megírta, amikor még a Volántól és a Magyar Közúttól vette fel a milliókat, Magyar Pétert egyáltalán nem zavarta a közlekedés állapota. Mind a Volánbusznál, mind a Magyar Közúttól milliókat vett fel, egészen mostanáig nem is szólt a felmerülő problémák miatt. Ellenzékiként viszont már Lázár János minisztert is célba vette, aki pontokba szedve válaszolt Magyar kritikáira, egyúttal meghívva a Tisza elnökét egy személyes találkozóra, hogy részletes tájékoztatást adjon a tervezett intézkedésekről.

Amint írtuk,

Magyar a Volánbusz igazgatósági tagjaként havi 1,16 milliós fizetést kapott, miután 2023 áprilisában bekerült a cég igazgatóságába.

Ráadásul ez már a cég azon időszaka volt, amikor a vállalat Lázár János építési és közlekedési miniszter alá tartozott. Azonban amikor még nem indult el a politikai pályán, Magyar a tárcavezetőt sem ekézte nyilvánosan.