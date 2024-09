Megrázó: hajléktalan, járókeretes férfit rúgott hátba egy fiatal Budapesten, nyomoz a rendőrség (videó)

Hajléktalan, járókeretes férfit rúgott hátba egy fiatal Budapesten, a XV. kerületben, tettét egy ismerőse még videóra is vette. A felvétel a Facebookra is felkerült, melyen jól látható, hogy a férfi arccal a földre esett – számolt be a megrázó esetről az RTL Híradó.

A videó óriási felháborodást váltott ki.

Ezután pedig egy másik bejegyzést is közzétettek, melyben ugyancsak névtelenül azt állították, a férfi megbocsátott támadóinak.

Már beletörődött a sorsába

A Híradó stábja megkereste a bántalmazott férfit, aki megmutatta a sérüléseit, és azt mondta,

mivel nem akar konfliktust, így elfogadta a bocsánatkérést.

A húsz éve az utcán élő egykori kőműves hozzátette, az utóbbi időben sokan bántják, de már beletörődött a sorsába.

A rendőrök garázdaság miatt nyomozást indítottak – olvasható az rtl.hu-n.

