Lehangoló kép: amerikai sügérek akváriuma lett a Városligeti-tó, amelyben egyetlen őshonos halfaj sem él

Vöröstorkú sügérek nagy számban fordulnak elő a Városligeti-tóban. Fotó: Szendőfi Balázs.

Szendőfi Balázs halkutató a Mandiner kérdésére elmondta: jelenleg egyetlen őshonos halfaj sem él a Városligeti-tóban, az állomány csak invazív fajokból áll, amelyeket szinte kizárólag hobbiakvaristák csempésznek a tóba évről évre, hiába tilos. A zenészből lett halkutató és természetfilmes hozzátette, 2018-ban, amikor teljesen leeresztették a tavat, még számára is meglepő halfajokkal találkozott.

Például volt benne két kiló feletti gyümölcsevő pirája is, amely valószínűleg kinőtte az akváriumát, és ezért került oda. Találtunk nyolcvan centis afrikai kígyófejű halat is, amelynek a kereskedelme tiltott az Európai Unióban, mert nagyon durva ragadozó.”

Szendőfi azt is elmondta, mivel a Városligeti tavat a Széchenyi fürdő használt termálvizével töltik fel és az utánpótlást is onnan kapja, főleg a melegebb vizet kedvelő trópusi és szubtrópusi fajok élnek a tóban, mint például a kisebb termetű közép- és dél-amerikai fogaspontyok, közép-amerikai zebrasávos sügér és vöröstorkú sügér, de afrikai bíborsügért is látni a tóban és a nagyobbra növő, Dél-Amerikában őshonos jaguársügér is előfordul benne, valamint 60 centis algaevőket is eltávolítottak a tóból.



Hatvancentis algaevőt is találtak már a tóban. Persze ez sem őshonos faj. Fotó: Szendőfi Balázs



A 2018-as nagy lehalászásnál nem mellékesen két nagyobb méretű aligátorteknőst is fogtak. A szintén invazív ékszerteknős-fajokból van a legtöbb a tóban, de láttak már pézsmateknőst, királyteknőst és még lágyhéjú teknőst is, őshonos mocsári teknőst viszont egyet sem találtak. Nem mellékes az sem, hogy megjelent a tóban a szintén nem őshonos vörös mocsárrák és a márványrák is.

Ami ennél is aggasztóbb, hogy a Városligeti-tó vize, az Andrássy út alatt futó csatornán keresztül a Dunába jut, és a kifolyó környékén már megtelepedtek az idegen rák- és halfajok, amelyek évről évre jobban alkalmazkodnak a hidegebb Duna-vízhez.

Szendőfi Balázs szerint a meggondolatlan hobbiakvaristáknak kellene önmérsékletet tanúsítania, ám nem ez a jellemző. Mint elmondta, néhány éve még nyilvános fórumokon, ma pedig zárt Facebook-csoportokban beszélik át, hogy ki milyen idegen fajt tett a Városligeti-tóba.