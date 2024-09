Lebukott Vitézy? Kínos kérdéseket kapott, Magyar Péter neve is előkerült

Szentkirályi Alexandra erre a poszt alatti hozzászólásában úgy reagált, hogy ha valamit tisztázni kell, az az,

hogy Vitézy Dávid hányszor találkozott a nyáron Magyar Péterrel.

„Miről alkudoztatok titokban és miért azt sugallja posztjában, hogy csak téged akar saját főpolgármester-helyettesének, annak érdekében, hogy Karácsonyt hatalmon tartsátok? Ami viszont már tisztázott, hogy a Fidesz-szavazók nem erre szavaztak június 9-én” – írta.

Minderre Vitézy úgy felelt, ha Szentkirályi szerint ő Karácsony hatalmon tartásán dolgozik, „akkor végül is, aki a javamra visszalépett, az is ezen dolgozott vajon?”. Majd így folytatta: „Ha Magyar Péterhez kérdésed van, szerintem beszéljetek, a nyilvános információk szerint előbb kért tőled találkozót a nyáron, mint hogy velem bármiről is beszélt volna valaha. Azt, hogy mi miről beszéltünk, leírtam itt, nyilvánosan.”