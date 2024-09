Kirúghatnak-e, ha árvíz idején önkénteskedni megyek?

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

Kifejtette, van egyfajta tájékoztatási kötelezettség is, ami fennáll mind a két fél részéről, hogy minden olyan lényeges tényről vagy körülményről, ami a munkaviszonnyal összefüggésben érintheti a másik felet, kötelesek egymást tájékoztatni.

Minden munkavállalónak van a munkavégzésében, a munkaviszonyával kapcsolatban egy alapvető kötelezettsége, mégpedig, hogy munkaidőben rendelkezésére kell állnia a munkáltatónak, és a munkáját megfelelő szakértelemmel, gondossággal kell, hogy végezze a munkáltató utasítása szerint.”

– fogalmazott a Mandinernek Mészáros Melinda.

A LIGA Szakszervezetek vezetője szerint vannak olyan körülmények, amikor viszont mentesülhet a munkavállaló, ráadásul a munka törvénykönyve jó néhány ilyen körülményt tételesen fel is sorol. A szakember szerint ezek közül többek között az árvízi védekezéssel kapcsolatban ki kell emelni egy pontot: ha úgynevezett különös méltánylást érdemlő személyi, családi körülményei vagy elháríthatatlan ok miatt nem tud megjelenni valaki a munkahelyén.

Ilyen elháríthatatlan ok lehet többek között olyan objektív körülmény, amelyet például egy természeti katasztrófával, az árvízzel összefüggésben kell figyelembe venni.

Gondoljunk arra a helyzetre, ami most például Kisorosziban előfordult, hogy egy hétre körbezárta a víz a települést, vagy lezárták a 11-es, 12-es utat, tehát gyakorlatilag közúton, vasúton, tömegközlekedéssel vagy gépkocsival megközelíthetetlenek ezek a települések, így nyilván a dolgozók sem tudnak megjelenni a munkahelyükön”

– vázolta fel a jogi helyzetet Mészáros Melinda, aki szerint ez alapján az ilyen helyzetbe került emberek mentesülnek a munkavégzési, rendelkezésre állási kötelezettségük alól, tehát igazoltan vannak távol. Nyilván itt a tájékoztatással összefüggésben azért el kell mondani, hogy nekik erről haladéktalanul tájékoztatniuk kell a munkáltatójukat” – tette hozzá.

Úgy folytatta, ha a tájékoztatás valamilyen oknál fogva akadályba ütközik, mert például a kommunikációs vonalak sem működnek, akkor az akadály megszűnését követően kell megtenni ezt a tájékoztatást. A munkálatót is terheli az együttműködési kötelezettség, részéről is meg kísérelni a munkavállalóval történő kapcsolatfelvételt. Elárulta továbbá azt is, hogy ilyen esetben nem feltétlen járnak jól a munkavállalók, mert bár mentesülnek a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól, ám erre az időszakra nem részesülnek díjazásban.

Erre az időszakra vonatkozóan arányosan csökken a juttatás, a kieső időszakra díjazásban nem részesülnek”

– jegyezte meg, majd hozzátette, ez alól kivételt képez az az eset, amikor például kollektív szerződés vagy a feleknek az erre vonatkozó külön megállapodása rögzíti, hogy erre az időszakra is jogosult a munkavállaló valamilyen mértékű díjazásra.