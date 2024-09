Kiderült: erre költötte a dobra vert székházból befolyt pénzt az MSZP

Nyitókép: ATV

Az MSZP társelnöke, Komjáthi Imre volt az ATV Szigorlat című műsorának vendége, akit többek között a Mandiner munkatársa, Bokor Gábor kérdezett.

Először arról, mi az oka annak, hogy noha az elmúlt napokban minden az árvízről szólt, Komjáthi Imre mindössze öt posztot tett ki a Facebook-oldalán erről, Kunhalmi Ágnes még kevesebbet. A politikus szerint ez önmagában nem jelent semmit. Amikor 2010-ben városát, Edelényt „ az évszázad árvize” elöntötte, az ország minden pontjáról jöttek segíteni emberek „a szabolcsi cigányoktól a zalaegerszegi tűzoltókig”. Ezt most tudta visszaadni úgy, hogy az MSZP csapatával, beleértve az elnökséget is, több helyre, így például Vácra is elmentek részt venni a védekezésben.

„Ilyenkor nem a politika a lényeg, hanem a munka és az összefogás.”

Ezután a gyerekvédelemről esett szó, amellyel kapcsolatban Komjáthi Imre azt tapasztalta, mintha a politikustársainál alábbhagyott volna ez ügyben a lendület, miközben ő „egész nyáron Rétvári Bencével levelezett” többek között a gyerekvédelemben dolgozók átvilágításának hogyanjáról és eredményeiről.

A „küszöb alatti támogatottságot felmutatni tudó” MSZP jövőbeli irányai kapcsán Komjáthi kifejtette, hogy lehet megpróbálni nagyon szociáldemokratáknak lenni, és a nagytőke elvárásainak is valahogy megkísérelni megfelelni, meg lehet ebből a keretből kicsit kilépni, és rámutatni arra,

„hogy nem csak a kormány felelőssége mindig az, ami történik. Hanem a nagytőke, a kapitalista rendszer felelőssége is.

Hogy ez mit csinál a bolygóval és az emberekkel, azzal kell foglalkoznunk, rendszerkritikus hangot is megütve.”



Arra a kérdésre, ha szeretnének ennek révén is új szavazók felé nyitni, azzal hogyan fér össze, hogy „Baja Ferenc mellett vádat emeltek Molnár Zsolt, Horváth Csaba és Tóth Csaba ellen”, Komjáthi úgy válaszolt: „rendkívüli módon bízom az igazságszolgáltatásban és a politikustársaim ártatlanságában”. Az MSZP zuglói felelősségét firtatva a korrupciós botrányok kapcsán pedig azt mondta, bár minden korrupciós ügy fontos ügy, „az MSZP vezetése nem nyomozó hatóság”, miért nem gyorsították meg az illetékesek a sok éve húzódó eljárást. Ha meg az említett személyek valóban bűnösek, el kell őket ítélni.