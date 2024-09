Karácsony Gergely azonban ugyanezt a pártpolitikai csatateret akarja újra és újra létrehozni. Az interjúban ő maga buktatta le, hogy szemfényvesztés az a javaslata is, amely szerint pályázaton, szakmai alapon fogják kiválasztani a cégek vezetőit, amikor odaígérte a felügyelőbizottsági helyek egy részét a Fidesznek – és gondolom a háttérben ugyanígy a DK-nak és az MSZP-nek is.

5.

A főpolgármester külön kérte, hogy a beszélgetésünkről ne tájékoztassuk a nyilvánosságot, ezt be is tartottam. Ezzel szemben ő egyből elrohant a Telexhez, hogy ott aztán olyasmiket állítson, amiknek személyesen az ellenkezőjét mondta – már a legnagyobb budapesti cégek felügyeletét és konkrét cégvezetők leváltását ajánlgatta nekem, amit most úgy állít be, hogy engem nem akar közpénz közelébe engedni. Ilyenkor megérti az ember, hogy a saját legszorosabb szövetségesei és párttársai is miért magnóval jártak hozzá egyeztetni - nekem ez nem szokásom, de nem is szeretnék ilyen közegben dolgozni.”

***