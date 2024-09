Hont András a magyar-bosnyákról: A Hamász-szimpatizánsok szabadon vonulhattak a Kazinczy utcában

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Hont András publicista nemrég a közösségi oldalán számolt be arról, hogy részt vett a magyar válogatott keddi, 0-0-ra végződő, bosnyákok elleni összecsapásán.

Mint fogalmazott, „nem sikerült tegnap megverni a bosnyákokat, majd arra is emlékeztett, hogy a Hamász-szimpatizánsok szabadon vonulhattak a Kazinczy utcában”.

Hont bejegyzését azzal zárta, hogy „az amerikai demokrata sajtó szerint meg a demokrata jelölt nyerte az elnökjelölti vitát, TEHÁT egy kép RÓLAM”.

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

„Minden zsidó honfitársunk biztonságban érezheti magát!”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, arra Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is felhívta a figyelmet, hogy a bosnyák szurkolók Palesztina-barát és antiszemita rigmusokat is skandáltak Budapest utcáin a meccs előtt.

Orbán Balázs hozzáfűzte, „ha nem ez a Kormány lenne Magyarországon, akkor a migránsok minden nap ugyanezt csinálnák az Önök házai előtt.

De amíg mi itt vagyunk, addig garantáljuk, hogy ez ne így legyen.

Idehaza minden zsidó honfitársunk biztonságban érezheti magát!” – húzta alá Orbán Viktor politikai igazgatója.