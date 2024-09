Fellélegezhetnek a bringások és a gyalogosok: véget ért a Margit-hír felújítása

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Befejeződött a Margit híd északi oldalán futó kerékpárút felújítása, vasárnaptól ismét birtokba vehetik a szakaszt a kerékpárral közlekedők - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel. Azt írták:

az elmúlt hetekben több munkát elvégeztek, teljesen felújították a kerékpárút burkolatát is. A felújítás végeztével ismét mindkét irányba két-két sáv áll a gépkocsival közlekedők rendelkezésére a hídon.

A Budapest Közút beruházásában megvalósult, több hétig tartó munkák során eltávolították a tönkrement bevonatot, majd új burkolatot fektettek. Újrafestették az útburkolati jeleket, valamint a kerékpáros piktogramokat, kicserélték a kerékpárút és a gyalogjárda közötti taktilis útburkolati jelzéseket is - ismertették.

A felújításnak köszönhetően jelentősen javul a Margit hídon a Buda és Pest között, valamint a Margitszigetre kerékpározó több ezer embernek a szolgáltatás színvonala. A Margit hídi kerékpárút az egyik legfontosabb kerékpáros útvonal a fővárosban, amely összeköttetést teremt a Duna-menti, a margitszigeti, valamint a Szent István körúti kerékpáros útvonalak között - írták.

A Margit híd északi járdáján lévő kerékpárúton a tavaly nyári adatok alapján naponta átlagosan több mint 10 ezer alkalommal keltek át kerékpárral vagy más mikromobilitási eszközzel, a legforgalmasabb napokon ez a szám a 18 ezret is elérte.

Kitértek arra is, hogy az elmúlt időszakban sok kerékpárosbarát fejlesztés valósult meg a fővárosban, több a közösségi költségvetés részeként. Nyár elején a XI. és a VI. kerületben is több helyen tették biztonságosabbá a kerékpársávokat. A munkák során olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének segítséget nyújthatnak a forgalmi rend könnyű és egyszerű felismerésében. A beruházások következtében a kerékpárral, az autóval vagy a gyalog közlekedők is biztonságosabban haladhatnak. Ezek a fejlesztések a néhány évvel ezelőtt életre hívott fővárosi közösségi költségvetésnek köszönhetően valósultak meg - írták.