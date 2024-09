„Érdemes fölkelni!” – ismert, hogy ezzel ébresztette Jelenits atya reggelenként a kollégistákat, már kezdő nevelőtanárként; ismert méghozzá azért, mert piarista öregdiákokon keresztül országszerte máig is számos otthonban indul a nap ezzel a mondattal. Amely a maga egyszerűségében zseniális: egyszerre tesz kíváncsivá és buzdít, egyszerre bátorít és nógat. Mint egy felejthetetlen pedagógus, és mint egy hiteles szerzetespap.

„Érdemes fölkelni” – a szeretetteli, személyválogatás nélküli esélyadás mondata is ez: mindenkit komolyan vesz, mindenkiből kinézi, hogy érdemes lesz azon a napon a közösségében, a társadalomban jelen lennie, hogy képes lesz valamit hozzátenni a nagy egészhez és lesz is abban valami öröme, amiért este hálát adhat. Nincs olyan, hogy neked érdemes fölkelni, te viszont, lusta kölök, bűnös lélek, dagonyázz az ágyadban – hanem: ha fölkelsz, ha jössz velünk és megteszed a kellemetlen első lépést, azt a kényelmetlen erőfeszítést, amire én tudom, hogy képes vagy, akkor százannyit kapsz. Tudom, mert én már régebb óta talpon vagyok, kinéztem, és láttam, sőt, meg is tapasztaltam, hogy mennyire pazar a kínálat.

„Érdemes fölkelni” – a szerény szolgálat, a derűs kereszthordozás mondata is ez; a háborút átélt, gyerekként kitelepített, a legsötétebb ötvenes években szerzetesnek jelentkező hívőé, és általa mindenkié, aki körülményektől, élethelyzettől és életállapottól függetlenül képes személyesen is nap mint nap tenni valamit, amitől az ébrenlét órái érdemesek lesznek a megélésre. Legyen az akár egy legendássá váló biciklitúra megszervezése, akár egy hexameterre való rácsodálkozás, némi türelmes odafigyelés, vagy a gondok-bajok között is példamutatóan hűséges, csöndes jelenlét.

„Érdemes fölkelni” – zseniális, és egyben kemény örökség is ez. Amikor Jelenits atya huszonévesen kollégiumi nevelőtanár lett, látta, hogy váltótársa, egy idős atya énekszóval ébreszti a fiúkat. Ő a maga szerénységével nem érezte magát erre alkalmasnak – az öreg példájából kiindulva azonban megtalálta, milyen szavakkal tudna a maga módján ő is valami kis személyességet vinni a kamaszok számára a ködös hétköznap reggelekbe. És mára ő lett az a nagy öreg, akinek életpéldája láttán talán hajlamosak lennénk felsóhajtani: de klassz, amit csinált, és ahogy élt; kár, hogy mi ezt nem tudjuk. Hogy nekünk botfülünk van, nem tudunk énekelni. Hogy megint egy kiváló Emberrel, egy bölcs pappal, egy pótolhatatlan pedagógussal kevesebb.