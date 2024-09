Előkerült egy Mandiner a köztársasági elnök táskájából (VIDEÓ)

Nyitókép forrása: Sulyok Tamás Facebook-oldala

Nem mindennapi videót osztott meg a közösségi oldalán Sulyok Tamás, köztársasági elnök. A videóban egy átlagos reggelét mutatja be a köztársasági elnök, ahogy bemegy a Sándor-palotában lévő irodájába, ott pedig a táskája tartalmába is betekintést enged. A videóból kiderül, hogy Sulyok Tamás a személyes tárgyai mellett egy nagy adag nyomtatott sajtót is magánál szokott tartani. Mint fogalmazott,

én még a Gutenberg-galaxisban születtem.”

Forrás: Sulyok Tamás Facebook-oldala

A táskából előkerült napi és hetilapok között pedig előkelő helyen, ott volt a Mandiner is.

A köztársasági elnök videóját itt tekintheti meg:

