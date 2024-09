Csúfosan lebukott a Telex: kiderült, miért voltak megtévesztőek

Nyitókép: Facebook

Sebestyén Géza lebuktatta a Telexet – derült ki a Facebook-bejegyzéséből.

„»Hiába keresünk egyre többet, csak nem vásárolunk a hazai boltokban, és erre két nagyon jó okunk is van« – olvastam tegnap a Telex főoldalán. OK, gondoltam, egy újabb »mindenki meghalt, a többiek megsebesültek« cikk a magyar gazdaságról. De egy hirtelen ötlettől vezérelve mégis beleolvastam, mert kíváncsi voltam, hogy mi ez a két ok, ami miatt ilyen rossz a helyzet” – írta az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

„Ha valaki a cikket is megnyitja, és átverekszi magát a kormány szokásos zrikálásán, akkor kiderül számára, hogy a cím által sugallt sötét képpel szemben a valóság nagyon is kedvező képet mutat” – írta Sebestyén Géza.

A cikk alapján ezek a főbb megállapítások, amiket kiemelt Sebestyén Géza:

„A magyar jövedelmek évek óta 10 százalékos, vagy ennél is nagyobb dinamikával emelkednek (azaz egyre többet és többet keresünk – lásd ábra).

A kiskereskedelmi forgalom év eleje óta folyamatosan magasabb, mint egy évvel korábban (azaz idén többet vásároltunk, mint tavaly – lásd ábra).

A magyarok megtakarítási rátája az elmúlt hét évben trendszerűen emelkedett, 7 százalék környékéről 17 százalék környékére (azaz egyre több pénzt tudunk félretenni – ábra a cikkben).

Jelentősen emelkedett a rövid és a hosszú külföldi utak száma is (azaz egyre jobban megengedhetjük magunknak a nagyobb utazásokat – ábra a cikkben).

2023-ban háromszor annyi pénzt költöttek a magyarok külföldön, mint 2021-ben (azaz egyre minőségibb utakra megyünk – ábra a cikkben).

Az elmúlt 10 évben nagyjából 20-szorosára nőtt az internetes vásárlásaink értéke.

Ha már a Telex szerint is ennyire nőtt a jólét, akkor talán itt az ideje meglapogatni a gazdaságpolitikusok vállát. Mondjuk hogy hogyan lehet ennyi pozitívumról beszámoló íráshoz egy ilyen érfelvágós címet választani, no ez már egészen más kérdés... Az idézett cikk linkje a komment szekcióban” – írta az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.