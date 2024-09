Böröcz László: Félnivalónk nincs, tennivalónk annál több

Nyitókép: Böröcz László, a Budavári Fidesz elnöke, mostanra megválasztott polgármestere sajtótájékoztatót tart a Budavári Önkormányzat épületénél 2024. február 29-én.

(MTI/Hegedüs Róbert)

Hosszú interjút adott a Telexnek Böröcz László. Az I. kerület október elején hivatalba lépő fideszes polgármestere elmondta, 2020-ban azzal a feladattal érkezett a kerületbe, hogy „újraépítse a polgári oldalt”, akkor lesz elégedett, ha a legjobb fideszes önkormányzatot tudja összerakni, és beszélt arról is, szerinte szó sincs arról, hogy gond lenne az az utánpótlással, sőt, rengeteg tehetséges fiatal van a Fidelitasban.

A politikus arra a kérdésre, hogyan tudta a Fidesz Budapesten egyedül az I. kerületet visszahódítani az ellenzéktől, úgy válaszolt, a titok nyitja a korán elkezdett építkezés, aminek az alapja a még a Fidelitasban tanult közösségépítés és azt támogató motivált csapat volt. Ennek eredményeként „2023-ban már 2000-2500 emberrel voltunk aktív kapcsolatban a kerületben, akik heti szinten vettek részt a programjainkon”, mert

„nem a nagypolitikával foglalkoztunk, hanem a helyiek számára fontos ügyekkel”.

A Fővárosi Közgyűlésben történt fideszes generációváltással kapcsolatban elmondta, mivel pártja gyakran kap kritikákat a fiatalítás hiánya miatt, most pont ennek ellenében mennek Budapesten, és majd a következő években eldől, „ez egy jó lépés volt-e”. A közgyűléssel kapcsolatban, amelynek a többség hiánya miatt még most is bizonytalan a jövőbeli működése, szóba került, a Fidesz érdekelt-e emiatt egy új, időközi választás kiírásában. Böröcz szerint az ezzel járó káosz senkinek nem hiányzik, hasonló ok miatt, a helyiek érdekeit nézve ők sem oszlatták fel az I. kerületben a képviselő-testületet, amikor két éve többségbe kerültek.

A patthelyzet lehetséges megoldásával kapcsolatban, ami a főpolgármester-helyettes megválasztását jelentené, úgy vélekedett, nem az ő tiszte eldönteni, hogy például Vitézy Dávid alkalmas lenne-e erre a posztra, „a frakció egységesen fog szavazni. Lefolytatjuk a vitákat belül, és a közgyűlésben már mindenki a közös döntést fogja képviselni.

Egyedül a főpolgármester úrnak van jogosítványa arra, hogy helyettest jelöljön, mi csak szavazunk az előterjesztésről. Még nem tudjuk, kit fog jelölni, így nagyon nehéz erről beszélni.”

Hogy a Fidesz kivel fog tudni együttműködni a közgyűlésben, arra ugyancsak azt mondta, nem feladata ez ügyben sem állást foglalni, hiszen „a Fidesz fővárosi frakcióját Szentkirályi Alexandra vezeti, alapvetően ő fog dönteni ebben a kérdésben”.