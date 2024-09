„Az úgynevezett európai egység nevében el akarnak hallgattatni bennünket” – Orbán Balázs a BBC-nek

A kormányfő politikai igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy

Magyarország forrásokkal járul hozzá az ukrán állam működéséhez.

„Ez az ukrán ápolókról szól. Ez az ukrán tanárokról szól” – fogalmazott.

Orbán Balázs azt viszont egyértelművé tette, az EU tervezett hatmiliárdos katonai támogatásához a magyar kormány nem akar hozzájárulni.

„Mert

nem akarunk részt venni az öldöklésben.

Egyszerűen nem akarom, hogy embereket öljenek minden ok nélkül. Ez történik. Ok nélkül történik. Miért is ne állítsuk le ezt?

Ha azokat, akik nem értenek egyet a Nyugat mainstream politikájával, Putyin bábjaiként ábrázolják, akkor intellektuálisan minden vita azonnal értelmetlenné válik”

– magyarázta.

A BBC műsorvezetője Magyarország és Oroszország viszonyát is feszegette.

Orbán Balázs kifejtette: „nem akarjuk feladni a szuverenitásunkat.

Mi magunk akarunk dönteni arról, kivel működünk együtt az energiapolitika terén.

Megvannak a saját energiaforrásaink.”

Ezzel kapcsolatban aláhúzta:

A magyar álláspont mindig a magyar érdekek alapján történik, és nem törődünk azzal, ha ezért kritizálnak bennünket”.

„Készek vagyunk minden területen együttműködni európai partnereinkkel, amíg ez egyenlő jogi alapokon nyugszik. Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt ennek érdekében, ugyanakkor meg akarjuk őrizni a szuverenitásunkat a külpolitikában. Úgy gondolom, hogy ebben az új világrendben egyre több országnak kellene ugyanezt tennie” – jegyezte meg.

A beszélgetés során a migráció kérdése is feljött. Ezzel kapcsoaltban Orbán Balázs leszögezte: „Folytatni fogjuk a magyar emberek védelmét. Személy szerint én, a miniszterelnök és az összes jobboldali politikus,

nem fogjuk cserbenhagyni Magyarországot az illegális bevándorlással kapcsolatban, ahogyan az sok nyugati országban történt.

Nem akarjuk megváltoztatni a társadalmunkat. Nem akarunk jogsértést, nem akarunk súlyos káoszt, ami más országokban tapasztalható”.