Ákos: Ha egy politikus dicséri az embert, az egy kétélű dolog

Ákos a Blikknek elmondta, George Orwell nagysikerű regénye, az 1984 egy elrettentő leírása volt egy autoriter rendszernek és ez nem veszített az aktualitásából. A duplalemez alcíme is, hogy „Make Orwell Fiction Again”, ezzel kapcsolatban a zenész kijelentette:

jó lenne visszaküldeni a fikciók világába azt, amiről Orwell írt.

A zenész felelvenítette, hogy Orwell regényében is van egy háború, most a szomszédunkban is, Ákos szerint vannak mai napig olyan erők, amelyek azt gondolják, az vezet a békéhez, ha tovább háborúzunk.

Szabadnak lenni az abban áll, hogy szabadon kimondhatjuk, hogy kettő meg kettő egyenlő négy, az ég kék, a fű zöld és csak két nem létezik. Feltehetjük a kérdést, hogy ez teljességgel szabadságunkban áll-e”

– folytatta az énekes.

Arra a kérdésre, mit szólt ahhoz, hogy Orbán Viktor őt tartja királynak, de mégis Cseh Tamás az ősforrás, Ákos szerényen úgy válaszolt, kettejük közül ő is Cseh Tamást választotta volna.

Ha egy politikus dicséri az embert, az egy kétélű dolog: akik szeretik a politikust, azok nem fognak megszeretni egy zenészt, viszont akik nem szeretik a politikust, abból az emberre is áramlik. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Ha neki tetszik, örülök, ha a hallgatóknak tetszik a zenéje, attól boldog lesz”

– fogalmazott.

A zenész elmondta, neki sem mindegy, hogy a családhoz, mint entitáshoz hogyan viszonyul egy aktuális politikai vezetés, nem mindegy, hogy a fiatalokhoz hogyan viszonyulnak, értük eleve nagyon aggódik.

Eláraszt-e bennünket az idegenek áradata vagy nem – ezek a hétköznapi emberek hétköznapi gondolataiban is benne vannak”

– tette hozzá Kovács Ákos, majd hozzátette, ő sem különbözik tőlük.

Arra a kérdésre, ki mellé állna be szívesebben, Orbán Viktor vagy Magyar Péter, Kovács Ákos úgy reagált: erre egyértelmű a válasz.