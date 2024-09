A tömeges bevándorlással az antiszemitizmus is erősödik Nyugat-Európában – helyettes államtitkár a Mandinernek

nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Budapesten ülésezett a napokban az Európai Unió antiszemitizmus elleni munkacsoportja, hazánk soros elnökségének egyik rendezvényeként, a magyar kormány és az Európai Bizottság szervezésében. Az esemény keretében szervezett megemlékezésen Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, a július elsején kezdődött magyar uniós elnökség egyik prioritásává tette, hogy a tagállamokkal, az európai intézményekkel, a kontinens zsidó közösségeivel, illetve más nemzetközi szervezetekkel együttműködve mindent megtegyenek a zsidó élet előmozdítása, az európai zsidó közösségek és a zsidó örökségvédelem érdekében.

Mint fogalmazott, ma, amikor a tömeges bevándorlás miatt szerte Európában az antiszemitizmus és az intolerancia növekedésével kell szembenézni,

különösen fontos, hogy határokon és közösségeken átívelő összefogással lépjünk fel a gyűlölet minden formája ellen, és olyan Európát kell támogatnunk, ahol a zsidó közösségek biztonságban és tisztelve érzik magukat.

Brüsszel bevándorláspárti politikájának következményei ma már egyértelműek: ahol a migránsok tömegesen megjelennek, ott a közbiztonság rohamosan romlik, megnő a zsidók elleni támadások száma és a nők elleni erőszak. A németek ezek miatt is kénytelenek már határellenőrzésre. A keresztény-zsidó európai kultúra egyértelműen veszélyben van.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, aki az államtitkári-nagyköveti szintű ülést magyar részről vezette, az esemény kapcsán a Mandinernek elmondta: a munkacsoport szinte mindig Brüsszelben tanácskozik, nagy dolog, ha egy tagállam el tudja érni, hogy nála legyen egy ilyen rendezvény. Ez most hazánknak sikerült úgy, hogy az unió egyetlen tagállama sem kacérkodott ez alkalommal a bojkott gondolatával.

A politikus kitért arra is: majdnem valamennyi tagállam, így Magyarország is elkészítette az antiszemitizmus elleni stratégiáját, ami június óta publikus. „Az Európai Unió is elismeri a magyarországi zsidó közösségek védelmében, értékőrzése és vallási tevékenysége érdekében tett erőfeszítéseinket, ahogy azt is, hogy az érintettekkel egyeztetve mindezt az oktatási rendszerben is megjeleníti” – húzta alá.