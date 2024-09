A békéért dolgozni kell!

A békeirodalom öt további tanulsága

A békeirodalmat tanulmányozva további tanulságokra lehetünk figyelmesek azzal kapcsolatban, hogyan születnek a békék. Ezek egyrészt esettanulmányok, másfelől a konfliktusok sajátosságaiból következő megfigyelések. Ezek a tanulságok is azt mutatják, hogy magyar kormány kritikusainak konkrét béketervre vonatkozó görcsös mániája minden alapot nélkülöz, valamint megerősíti azt, hogy ha békét akarunk, azért harmadik félként is tenni kell:

1. A békéhez vezető első állomás a tűzszünet. A békefolyamatok általában legalább három tűzszünetet tartalmaznak – csak Boszniában 1992 és 1995 között 44 volt, Észak-Írországban pedig 11 megállapodást kötöttek a nagypénteki megállapodás előtt, 21-et pedig azt követően a végrehajtás biztosítása érdekében.

2. A béketárgyalásokat nélkülöző magas intenzitású konfliktusok a legvéresebbek közé tartoznak. A 2021-ben fennálló 32 aktív fegyveres konfliktus 44 százaléka esetében nem zajlott békefolyamat. Ide tartozik például az etióp tigréi, a Csád-tó régióbeli Boko Harammal szembeni, a Nyugat-száheli, és az észak-mozambiki háború, vagy a Kongói Demokratikus Köztársaságon belüli, az Egyesült Demokratikus Erők elnevezésű iszlamista lázadó csoport ellen folytatott harcok.

3. Európában jelenleg minden békefolyamatban részt vesznek közvetítőként harmadik felek. Az európai kontinensen, egyedülálló módon minden békefolyamatban harmadik felek töltik be a mediátor szerepét. A közvetítő felek többsége nemzetközi szervezet, de az elmúlt években az államok szerepe is felértékelődött. A leggyakoribb közvetítő félként az EBESZ jelenik meg, például az örmény-azeri, georgiai és moldovai konfliktusok kapcsán. Az EU is jelentős szerepet töltött be az elmúlt évek konfliktusrendezéseiben: Szerbia és Koszovó esetében vezető mediátorként, Georgia esetében társ-mediátorként, Moldova esetében megfigyelőként, illetve Ciprus esetében érdekelt félként. Ciprusnál az ENSZ töltötte be a vezető közvetítő szerepét, míg az örmény-azeri konfliktus az államok békefolyamatokban való növekvő mediátori szerepére világít rá, tekintettel Oroszország közvetítő félként és Törökország érdekelt félként való megjelenésére, amely hozzájárult a hadban álló felek tűzszüneti megállapodásához.