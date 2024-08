Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

„A múltat végképp eltörölni / Rabszolga had, indulj velünk!” – hangzik el az Internacionáléban, mely annak idején még az MSZP egyik rendezvényén is felcsendült. Később azzal takaróztak, hogy magánakció volt, de egy szó, mint száz: csak zengett az az „éhes proletár”. Mi pedig jól tudjuk, a vér nem válik vízzé.

Valahogy ezek a sorok ugrottak be, mikor olvastam, hogy beindult a hőbörgés azt követően, hogy kiderült, kereszt kerül a Citadella talapzatára. Egy kereszt, mely „az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbóluma”, olvasható Hauszmann-program hivatalos közleményében. Történetesen arról a talpazatról van szó, melyet a sztálinista Borisz Jofan tervezett, és melyen korábban a szovjet katona szobra állt.

A kommentek némelyikét olvasva felmerült bennem, hogy

ha íróik felé keresztet tartanánk vagy ne adj Isten, szentelt vizet fröcskölnénk, lehet füstölögnének, és nemcsak mérgükben.

Az egyik személyes kedvencem az a megjegyzés volt, hogy „tiltakozom a Szabadság szobor vallási jelképpel történő kisajátítása ellen”.

Ekkor idéződött fel bennem, hogy

mi is évtizedekig tiltakoztunk a szülőfalumban egy bizonyos önkényuralmi jelkép ellen,

mely még a rendszerváltás után 20 évvel is ott sasolt egy obeliszk tetején, az általános iskola mellett. Hol halkabban, hol erősebben fejeztük ki ezzel kapcsolatban nemtetszésünket jó páran. Édesapám párszor csitított is, mikor kamaszos hevülettel emeltem fel a szavam a kommunistákkal és azokkal szemben, akik a világháború idején ott „felejtették”.

A dobozi vörös csillag ügye a nemzetközi sajtót is megjárta, még a francia Le Figaro is beszámolt arról, hogy mind az egykori református lelkész, mind a faluba 1999-ben visszatérő Wenckheim-leszármazott is csatát vívott azért, hogy az obeliszk – melynek a tetején ott csücsült az évtizedek alatt egyre csak repedező csillag – átkerüljön a temetőbe.

A település korábbi vezetése a szükséges szerveknél többször is lépéseket tett, hogy az obeliszk a csillaggal együtt elkerüljön a fal középpontjából, de mindig megakadt az ügyintézés valahogy. Aztán egy nap sárga festék érkezett, mellyel lemázolták a csillagot,

de a repedéseken át átsejlett az eredeti, fáradt téglavörös színe.

Aztán az évek során egyre csak vásott, ahogy Wass Albert írta, és végül 2011 őszén vandalizmus áldozata lett, darabjai egy talicskában végezték. Hogy végül ezek hol leltek örök nyugalomra, és mi lett az ügy kimenetele, az már balladai homályba vész... De az obeliszk azóta is ott áll, égbe meredező vasrúdjával, egyfajta mementóként. Igaz ez a Citadella talpazatára is.