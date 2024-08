Szeretem az újdonságokat, és jól tudok a változásokhoz alkalmazkodni. Ebben nagy gyakorlatom van. Valójában minden verseny egy új kihívás, függetlenül a változtatásoktól, és az edzésmunkán is eszerint kell módosítani, a versenyző és a versenytársak igényeit is figyelembe kell venni, illetve a sport változásával ezekhez is kell igazítani. Ez nagy kihívás, de élmény is egyben.

Miért éppen a bűnügyi nyomozó szakirányra jelentkeztél a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen?

Külföldön sokan választják a hivatásos pályát a sport mellé. A magyar élsportolók egy része a Honvédségnek, a Sportszázadnak is a tagja. Ez nekem is megfordult az fejemben, azonban engem inkább a rendőrség vonzott, és mindenképpen szerettem volna elvégezni egy jó egyetemet, így találtam rá az NKE-re. A rendőrségen belüli bűnügyi nyomozó szakirányt azért választottam, mert úgy gondoltam, hogy az összes szakirány közül ez a legváltozatosabb, így a sportkarrierem végeztével, valami szintén izgalmas, különleges munkám lehetne.

Mikor még az egyetemre jelentkeztem, nem gondoltam, hogy ennyire sikeres lesz a sportpályafutásom, és az egyetem után egy komoly választás előtt állok majd: a sport vagy a rendőrség? Azért végeztem el a képzést, hogy rendőr lehessek, és ez legyen a hivatásom, de a sport szeretete miatt a sportolást sem szeretném idő előtt befejezni. Szerencsére a rendőrség és az NKE jelentős támogatásával maximálisan tudok készülni a 2024-es olimpiára, így a döntés ideje kitolódott.

Hogyan tudtad összeegyeztetni a sportolást és a tanulást a Rendészettudományi Karon?

Voltak nehezebb időszakok, de mindig tudtam, hogy mikor melyik területet kell előtérbe helyezni. A vizsgák és a ZH-k időszaka alatt az egyetem, a tanulás volt hangsúlyos, míg az év legfontosabb versenyei idején a sport. Ez akkor volt ez nehezebb, mikor mind a két területen egyszerre kellett helytállni: párhuzamosan voltak versenyek, versenyek között pedig folyamatosan ZH-k, vizsgák. De én tudtam, hogy mit miért csinálok, világos céljaim voltak, teljes elkötelezettséggel álltam a dolgokhoz minden területen, így tudtam jól tanulni a sport mellett is.