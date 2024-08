„Nyolc helyen ért lövés” – minden, amit eddig tudni lehet az ercsi lövöldözésről

Most újabb részletek derültek ki az eset kapcsán. A Bors arról számolt be, hogy nagyjából 6-7 autóval és gyalogosan érkeztek a felfegyverkezett támadók, akik több embert is megsebesítettek, köztük Balog Attilát is, aki a lapnak elmondta, a közel 40 fős banda az öccse, Zoltán háza elé érkezett.

Mikor Attila hallotta a fegyverek hangját, a banda elé sétált, akik azonnal lőni kezdtek rá a gumilövedékes fegyvereikkel.

A férfit nyolc helyen találták el.

Mindezt úgy, hogy a férfi név szerint ismerte a támadókat, és csak pár méterre álltak egymástól. „Itt a sarkon már folyamatosan kaptam a lövéseket és nem foglalkoztak azzal, hogy velem mi lesz” – mondta a férfi a portálnak.

A Bors szerint az első gumilövedékes találat után valószínűleg annyi adrenalin szabadult fel Attila szervezetében, hogy a többi hetet már szinte nem is érezte, pedig nagyjából 10 méterről kapta őket.

A lap úgy értesült, hogy a rendőrök és a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei, közös erővel fékezték meg az egymásnak feszülő társaságot. A történtekkel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudták: a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indítottak büntetőeljárást. Az elsődleges rendőri intézkedések megerősített rendőri jelenlét mellett, jelenleg is folyamatban vannak a településen.