Nyitókép: MTI/EPA/Action Press/Pool/Christian Marquardt

„Annak idején a kommunizmussal is sokan, sokszor próbálkoztak, hátha sikerül a gyakorlatban is megvalósítani a hagymázas utópiát. Mivel ez sehol sem járt sikerrel ott, ahol nekifutottak, ma már csak a világ egyes eldugott szegleteiben kísérleteznek vele. Hasonlóképpen járt a most az Európai Uniót és a nyugati világot uraló elit több gondolata is, hiszen kiderült róluk, hogy a valóságban nem működnek. Hamar rá kellett döbbenni például, hogy az Oroszországot térdre kényszeríteni igyekvő szankciók valójában az európai embereknek okoznak pénzügyi nehézségeket és álmatlan éjszakákat, miközben az orosz gazdaság és a Moszkvával kereskedő cégek köszönik szépen, jól vannak. Ennél is utópisztikusabb gondolat volt ugyanakkor az, hogy az Európába tömegesen érkező migránsokat majd sikerül a nyugati társadalmakba integrálni.

Az ébredés ezen a területen sokkal hosszabb ideig tartott és sokkal fájdalmasabb, mint a háborúval kapcsolatban.

Európa ugyanis 2015-öt követően – amikor Angela Merkel meghirdette a Wilkommenskulturt – olyan szélesre tárta a kapukat, hogy azon több millió illegális bevándorló jutott be a kontinens nyugati felére.