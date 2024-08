Nyitókép: Iris van den Broek / ANP MAG / ANP via AFP

„Az ország vidéki és Budapest-külvárosi iskoláinak legalább 40-60 százalékában nem az a legfőbb dilemma, hogy a telefont hogyan használja jó dologra a diák. Egyáltalán nem. Hanem az, hogy legyen tolltartó, körző, elkészült házi feladat, vagy éppen visszaköszönés a portásnak. Kevesebb verbális erőszak. Több tudatosság. Több felelősségvállalás a fenntartó, a tanár, a diák és a család részéről. A másik hibáztatásának elhagyása. Az örök panaszkodás abbahagyása. Az iskola és a tanár megbecsülésének a visszaállítása. Először ezek kellenek. Újra. És mindig. A telefon majd csak ezek után lehet bármilyen vita tárgya. A Madách telefonok nélkül is magas színvonalú iskola marad. És ezt ők is tudják. Az okokat is. Edelényben viszont a telefon-nélküli iskola az egyetlen esély, hogy a többségükben helyi cigány gyerekek és a családjaik arra használják, amire való: megragadni az egyetlen esélyt a társadalmi felzárkózásra.”