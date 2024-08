MÁV-vezérigazgató: Egy másik vonat vészfékezésének köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Az ATV Híradó felvételein azt lehet látni, ahogy gyanútlan utasok érkeznek a Keleti Pályaudvarra, pedig vasárnap este óta már nem indít és nem is fogad vonatokat Budapest legforgalmasabb pályaudvara, miután kisiklott a Kolozsvár felől érkező InterCity. Ez mintegy százezer utast érint kellemetlenül.

Mint már a Mandinerben is beszámoltunk, várhatóan kedd délelőtt indulhat újra a forgalom, bár egyelőre nem biztos, hogy minden vágányon. Hétfő délre az öt kisiklott kocsi közül az utolsót is visszaemelték a sínekre. A baleset elhárításán a MÁV csaknem 100 munkatársa dolgozott felváltva. Nagy valószínűséggel a váltó egyik alkatrésze tört el, de azt ebben a pillanatban nem tudják még a szakemberek, hogy

a törés okozta a balesetet, vagy fordítva, a baleset nyomán tört-e el az alkatrész.

Az biztos, hogy az érintett váltó a július 30-i ellenőrzéskor még megfelelő állapotban volt. A keletkezett kár körülbelül 100 millió forint.

A MÁV vezérigazgatója az ATV kérdésére elmondta, az esetről tájékoztatta Lázár János építési és közlekedési minisztert, és elrendeltek egy olyan vizsgálatot, amely minden ilyen típusú váltószerkezeten soron kívül – a normál előírt, rendszeres vizsgálatokon felül – egyedileg végigmegy, az ország teljes vasúthálózatán – mondta Pafféri Zoltán.

A vezérigazgató azt is közölte, a baleset idején a közelben volt egy másik szerelvény is, melynek vezetője időben vészfékezett, és ezzel megelőzte, hogy nagyobb baj legyen.