Kedd délelőtt állhat helyre a forgalom a Keleti pályaudvaron

Pafféri Zoltán kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy a nagyobb katasztrófát éppen azért sikerült elkerülni, mert

a kérdéses szakaszon is óránkénti 40 kilométeres sebességkorlátozás érvényes,

így nemcsak a balesetet szenvedett vonat, de a mellette haladó szerelvények vezetői is kellő gyorsasággal tudtak reagálni a helyzetre. Egyben cáfolta azokat a sajtóinformációkat, amelyek szerint a MÁV ötletszerűen vezet be sebességkorlátozásokat bizonyos vonalszakaszokon. A korlátozásokat éppen azoknak a szigorú ellenőrzéseknek a nyomán vezetik be, amelyeket a nemzetközi protokoll szerint rendszeresen elvégeznek - mondta a MÁV vezérigazgatója.

A Mávinform késő délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a szakemberek megkezdték a vasúti pálya helyreállítását a Keleti pályaudvar bevezető vágányain annak érdekében, hogy kedd reggeltől már minden vonalról fogadhasson vonatokat a főpályaudvar. A forgalom mihamarabbi újraindítása érdekében az éjszakai órákban is dolgoznak majd, a munkavégzés a megszokottnál nagyobb zajjal jár. Felhívták a figyelmet arra, hogy várhatóan kedd délelőtt állhat helyre a vasúti forgalom a pályaudvaron, de

korlátozásokra továbbra is kell számítani az érintett vonalakon.

Kedd reggelig a Keleti pályaudvar még nem indít és nem fogad vonatokat, az érintett vonatok más budapesti állomásokra érkeznek és onnan indulnak. Addig elfogadják a vasúti jegyeket a BKK-járatokon, valamint a helyjegymentesség is érvényben marad.

(MTI)