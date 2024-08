Nyitókép: MTI/Purger Tamás

„Magyar Péter számára az élet egy szakadatlan ego trip. A kifejezést így fejti ki a Cambridge Dictionary: something that you do because it makes you feel important and also shows other people how important you are – cselekvés, amit azért csinálsz, mert általa fontosnak érzed magad, és másoknak is azt mutatja, milyen fontos vagy.

Ego tripre a nem fontos embereknek van szükségük. Kompenzálják vele a komplexusaikat.”