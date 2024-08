Nyitóképen: Karafiáth Orsolya költő, fordító, publicista beszédet mond a 29. Budapest Pride-on 2024. június 22-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

„A nemzeti kultúra legfontosabb kérdése megint és mindig is: ki mekkora szabadsággal éri be. Így volt ez a Bach- és a Horthy-korszak, majd a Kádár-rendszer alatt, így van ez ma is. Történelmi tapasztalat, hogy sokaknak elég a megszokott, szűrt levegő. Elhörgünk magunkban ennyivel is.

Amikor beteg a közeg, amiben élünk, és amiből sok lehetséges ok miatt mégsem lépünk ki, ki kell alakítani a stratégiánkat. Nemzeti ünnep idején ezzel a feladattal nézzünk szembe. Alkotókként nem rendezkedhetünk be túlélésre, mert megalázó, és nem gondolhatunk mindig legyőzöttként, áldozatként magunkra, mert az elviselhetetlen. A győztes szemével ez a vergődés különösen szórakoztató.”