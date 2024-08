Kígyót és selyemmajmot is loptak már a budapesti állatkertből

Az ékszerteknősöket befogadja az állatkert, de csak a mocsári teknős érdekében. Fotó: Wikipedia

Régebben a húsvéti nyulakat is be lehetett vinni, az állatsimogatóba kerültek, de az intézmény vezetése rájött, nem jó az üzenet, hiszen így sokan felelőtlenül vásároltak húsvéti nyulakat, mondván, majd az állatkert úgyis befogadja őket, ők pedig ma is a felelős állattartást szorgalmazzák. Házi kedvenceket tehát nem fogad be az állatkert, ám a vadállatmentő központjuk hosszú ideje létezik, még Becsei Anna, a madárház egykori főápolója rakta le az alapjait. Itt csak olyan vadon élő állatok lehetnek, amelyek őshonosak és természetvédelmi oltalom alatt állnak.

Csak tavaly 2368 mentet állat került hozzájuk, a mérgezett sastól a repülni képtelen gólyán át, az elárvult kis mókusig.

Ezek általában sérült állatok, amelyek a rehabilitáció után, a természetvédőkkel együttműködve ismét visszakerülnek az élőhelyükre. Ha mégsem járnak sikerrel, akkor a margitszigeti kisállatkertbe viszik őket, mint például azokat a gólyákat, amelyek alig bírnak repülni „A gólyák ott például nagyon jól érzik magukat, olykor meglátogatják a Palatinus strandot is. Teljes életet élnek, fészket is építettünk nekik asztal magasságban, tojást raknak és fel is nevelik a fiókákat” – összegzett Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.