Kicsúszhat Magyar Péter kezéből a Tisza Párt irányítása?

Csak egy legény maradhat talpon

Forrásaink szerint a kibékülés és az alelnök visszatérésének ára az volt, hogy

az összeborulás után Radnai „szabad kezet kapott” az őt visszacsábító Magyar Pétertől a Tisza Párt ügyeinek alakítására. A megerősített alelnök pedig hamar egyfajta tisztogatásba kezdett.

Információink szerint több, korábban fontos szereplőnek is azt vázolta fel Radnai, hogy maradhatnak a pártban, de csak abban az esetben, ha „hátrébb lépnek”. Így járt az alelnök korábbi riválisa, a rendkívül agilis szürke eminenciás Farkas Dezső, valamint Seprenyi Anita is, aki a kampány alatt Magyar Péter sajtósaként is tevékenykedett, és az országjárásra is elkísérte főnökét. Érdekesség, hogy kettőjüket mint Magyar Péter sikerének fő kovácsait mutatta be egy hosszú cikkben a 444.hu július 4-én.

A Tisza Párt életét jól ismerő forrásaink azonban állítják: Radnai Márk mellett nem termett nekik több babér. A párton belül a legtöbben mindennek ellenére örültek Radnai előrelépésének. Ahogy egyikük fogalmazott:

Márk már az eredeti filmes, színházi szakmájában is kifejezetten sikeres volt, ő egy önerőből sok eredményt elérő srác, akinek komoly kapcsolatrendszere van.

Aki csak egy percet is beszél vele, egyből láthatja: pontosan tudja, mit akar.” A lapunknak nyilatkozó tiszások szerint ezzel Radnai kiemelkedik a pártvezetésből, hiszen például Farkas és Seprenyi esetében ez nem így volt.

Vaskos sértések az influenszer-hajón

Arra, hogy miért éppen Radnai Márknak adott szinte teljhatalmat Magyar Péter, senki sem tudott biztosat mondani lapunknak. Van olyan, aki szerint kapcsolatuk alapja, hogy Radnai és Magyar hasonló karakterek, akik jól megértik egymást, mivel mindketten szeretnek bulizni, élvezni az életet, és ezen a téren is ki akarják használni a hirtelen jött népszerűségüket.

A Tisza Párt vezetője maga mondta, hogy irigyli alelnöke piros BMW-jét, amivel egy Facebookon közzétett fotón pózolt a németországi foci EB idején. Radnairól pedig úgy tudjuk, az ő szívügye volt a budai Lock luxusszórakozóhelyen tartott tiszás buli megszervezése.

Forrásaink szerint egy lényeges különbség azonban mindenképpen van Radnai és a pártelnök között. Előbbi magabiztossága ellenére is tisztelettel viszonyul a párttársaihoz.

A lapunknak nyilatkozók közül többen is említették, hogy Magyar Péter rendkívül lekezelően, sokszor egyenesen sértően viselkedik munkatársaival.

Ennek jó példája volt egy nyári buli, amit influenszereknek szerveztek a tiszások. A hajón tartott programon a vendégek mellett a Tisza Párt vezetése vett részt, és az este során

Magyar mindenki előtt degradálóan leszólta kollégáit, mondván: egyelőre nem sokat érnek a többiek, de majd ő tesz róla, hogy egyszer felnőjenek az ő szintjéhez.

A fentiek megtörténtét az eseményen jelen lévő, de neve elhallgatását kérő egyik influenszer is megerősítette lapunknak, aki szerint az eset miatt mindenki egyértelműen kellemetlenül érezte magát, Magyart leszámítva.