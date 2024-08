Nyitókép: Képernyőmentés

„Budai Gyula, Németh Szilárd után itt a legújabb modell, Lánczi 2.0 Tamás.

Aki már évekkel ezelőtt bizonyított, amikor álnéven írt cikkben feketelistára tette volt ismerőseit, tanárait is. Most pedig a fideszes elhajlásvizsgáló, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjeként nézte el ismét a naptárat. Úgy pont hetven évvel. 2024-ben viszont legfeljebb coki, meg lazán kinyújtott középső ujj. Tamás, turkálj nyugodtan a szemetesemben is, ha jól esik. Csak csukd vissza a kuka fedelét.

Tamás ámokfutásának a fő oka, hogy eleve nyerhetetlen helyzetbe hozták őt. A „szuverenitásvédelem” ugyanis egy kamu. Valójában a politika a világon mindenütt arról szól, hogy civilek, gazdaság érdekszövetségek, időnként külső államok is próbálják az érdekeiket megjeleníteni, tolmácsolni a politikai döntéshozás felé.

Az attól még az szuverén módon tud dönteni.

Ha esetleg mégse, nos, arra meg ott van a hírszerzés-elhárítás szakembergárdája. És nem ilyen vattavállú pártcsinovnyikok. Akiket nyilván nem zavar a helyzet képtelensége. Egyáltalán, bármilyen képtelenség. Ha a párt parancsolja, Tamás akkor bármikor beül mondjuk a svéd-magyar halászati vegyesbizottságba is szakérteni.

Itt most meg szemrebbenés nélkül gyanúsítgat másokat külföldi befolyásolással, hogy közben Soros és német pénzen indult pártja agyba-főbe lobbizik oroszoknak, más országokban nyíltan beleszól a belpolitikába, pártmédiát finanszíroz, ahogy az sem okoz meghasonlást, hogy ő is korábban amerikai pénzen, az amerikai kormány mellett működő ösztöndíjprogramban pallérozódott, idehaza meg a dohánymulti British American Tobacco (BAT) itteni felügyelőbizottságába ücsörgött. Biztos ingyen csinálta. És közben végig összeszorított foggal küzdött az amerikai befolyásolás ellen.”