Így (nem) tájékoztatja az óbudai önkormányzat a lakókat a Városháza zűrös ügyeiről

Aki csak ezt a nyilatkozatot olvasta, és máshonnan nem tájékozódott, nagyon meglepődhetett, hogy mi történhetett, hiszen a honlap arról „elfelejtett” a múlt héten tájékoztatást adni, hogy a polgármestert előbb őrizetbe vették, majd múlt pénteken, 16-án előzetes letartóztatásba helyezték. Mindössze arról számoltak be 14-én, szerdán, hogy

a Központi Nyomozó Főügyészség házkutatást tartott Kiss Lászlónál és az önkormányzatnál.

Az is felettébb sokatmondó, hogy az oldal jobb oldalán szereplő „Kiemelt hírek” rovatba nem fért be a Nyilatkozat. A hasáb tetején olvasható legfrissebb anyag július 18-i, és arról a kétségtelenül örvendetes fejleményről ad hírt, hogy a III. kerületi óvodákban felére csökkent a havi átlagos vízfogyasztás a perlátorok segítségével. Az esetleges elkövetett bűncselekményre is csak annyiban tértek ki július 10-én, hogy – idézzük – „Nem tűrjük a rágalmazást!”, ez a cím pedig arra utal, hogy minden egyes, az ügyészség által március 6-án, valamint június 18-án elkért iratot nyilvánosságra hoztak.

Van az önkormányzatnak természetesen egy papírra nyomtatott kiadványa is, az Óbudai Újság. Ez a nyár közepéig kéthetente, olykor hetente jelent meg, a legfrissebb számának a dátuma azonban július 12., azaz több mint egy hónapja nem kaptak a III. kerületiek friss újságot. A szerkesztők az ezt megelőző számban – amelyen a június 28-i dátum szerepel – mindössze annyit írtak a botrányról, hogy az önkormányzatnál házkutatást tartottak a hatóságok, beszkennelt iratokat kértek el, és