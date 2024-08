“Gulyás Gergely: A ciklus végére a bruttó egymillió forintot is meghaladhatja a pedagógus átlagbér” 🤣🤣🤣

Nyitókép: Hír TV

A nyári szünet után ma visszatért a Kormányinfó. A legfrissebb kormányzati döntésekről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő számolt be.

Gulyás Gergely elárulta: a tegnapi kormányülésen a kormány áttekintette az oktatás helyzetét az évkezdésre való tekintettel.

A jövő szempontjából nincs fontosabb mint a közoktatás”

– szögezte le a miniszter.

„2025-ben a diplomás átlagbér bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz, ennek a 80 százaléka lesz a pedagógus-átlagbér. Illetve további 21 százalékos növekedés várható január 1-től” – fogalmazott Gulyás Gergely, aki hangsúlyozta: a jövőben is a diplomás átlagbérek 80 százalékán marad a tanárok keresete,

így 2026-ra bruttó 1 millió forint is lehet.

Vitályos Eszter kifejtette: a családtámogatási ellátások idén is hamarabb érkeznek a tanévkezdés miatt. „Az előrehozott folyósítás segíti a családokat az iskolakezdésben. 13 millió tankönyv és 70 ezer oktatási segédeszköz áll rendelkezésre idén ingyen” – szögezte le, majd hozzátette: az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés pedig az önkormányzatokon keresztül érvényesül majd.

A szóvivő azt is kiemelte: eddig 500 ezer notebookot adtak át a családoknak és az intézményeknek, de ezután is nagy ütemben folytatódnak majd az iskolafejlesztések.

5600 iskola- és óvodafejlesztés történt a mögöttünk hagyott időszakban”

– mondta.

Vitályos szólt arról is, hogy folytatódnak a KRESZ és nyelvvizsga-támogatások is az idősebb diákok esetében. És azt is megerősítette, hogy a 25 év alatti fiatalok továbbra is SZJA-mentességet élveznek.

Megoldódhat az ország kőolaj-ellátása

Gulyás Gergely elmondta,

hogy a MOL tárgyalásainak eredményeként hosszútávon megoldódhat az ország biztonságos kőolaj-ellátása.

A miniszter a migrációs helyzetről is beszélt: eszerint a kormány mérlegeli egy per lehetőségét. „Ha az EU lehetetlenné teszi a külső határok védelmét, akkor lehetőséget adnak arra a migránsoknak, hogy az uniós országok felé menjenek. Ennek keretében az érkező migránsoknak felajánlják, hogy amennyiben Brüsszelbe akarnak tovább menni, ingyen a belga fővárosba szállítják őket.

Magyarország nem kíván a végsőkig fizetni”

– szögezte le a miniszter. Hangsúlyozta, hogy szeretnének megegyezni az Európai Bizottsággal a hazánkat sújtó bírsággal kapcsolatban, a bizottság azt jelezte, hogy szeptembertől hajlandók tárgyalni.