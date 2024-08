Nyitókép: Andy Sacks / Getty images

„Na végre. Ideje volt. Végre a kormány szemében is jó hazafinak (honleánynak) számítok. Legalábbis Nagy Márton szemében, most pedig ő az új üdvöske, nem? Röviddel ezelőtt még ő volt, most már, hogy kissé befuccsolt a gazdaság, ez azért bizonytalan. Először Matolcsy volt Orbán jobbkeze, aztán félig amputálódott, pontosabban kormánykörökben mindenki azt várja, hogy megbízatása lejártakor majd csak »leesik magától«, mint a férfiúi ékességre vonatkozó, itt nem idézhető viccben. Most új jobbkéz van, miközben az erejét vesztett régi is még ott fityeg valahogy. Miniszterelnökünk egy anatómiai csoda. Anatómiai is.

Mindegy, újabb rendelkezésig Nagy Mártont tekintem főmágusnak. Rá hallgatok. Ő meg elhíresült interjújában kiadta a parancsot: Fogyassz, magyar, és a haza fényre derül, fellendül a gazdaság! Eddig azért nem bírt fényre derülni, mert a lakosság az istennek nem fogyasztott eleget.

Szerencsére a kormány azért nem haragszik ránk nagyon, a miniszter is csak annyit mond szelíden, hogy e tekintetben türelmesebbnek kell lenniük, mint gondolták. Nagy szerencse, hogy a kormányunknak ennyi türelme van hozzánk: »A fogyasztást gátló óvatossági motívum oldódása hosszabb időt vesz igénybe, több türelemre van szükség.«

Azt nem tudom, miben lehet feloldani az »óvatossági motívumot«, de kormányunk mindent megtesz, oldja, oldogatja a motívumot fáradságot nem kímélve, mint József Attila Mamája az ég vízében a kékítőt. Mondjuk, nem lesz könnyű, mert Nagy Márton a fogyasztási óvatosság fő okának a háborútól való félelmet tekinti, azt meg mintha ezerrel tetszettek volna gerjeszteni, de hát az élet bonyolult.”

***