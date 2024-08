„Elvtárs, segítsd a lebukottakat!” – a szakértő szerint a DK-ban szigorúan zárják a sorokat az óbudai botrány miatt

Szakértő: A DK-ban szigorúan zárják a sorokat az óbudai botrány miatt

Lapunk a friss fejleményekkel kapcsolatban megkereste Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, és arról kérdeztük, hogyan hat ez a botrány a DK-ra.

A szakértő szerint jelenleg még csak gyanú áll fenn, a közeljövőben kiderül majd, hogy lesznek-e valós bizonyítékok az ügyben. Kiszelly hangsúlyozza: addig is mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, azaz „minden gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították”. Ugyanakkor – mint fogalmaz – nem jellemző, hogy a Nyomozó Főügyészség megalapozott gyanú nélkül ilyen nyomozati lépéseket egyen.

Kiszelly szerint

az biztos, hogy ez az ügy hatalmas árnyékot vet az elmúlt ötéves fővárosi és DK-s kerületi működésre.

Mint tudjuk, nem ez az első érdekes, botránygyanús eset a főváros és a baloldal vonatkozásában. Az óbudai korrupciós botrány mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy az elmúlt években a DK-s kerületekben esetleg voltak-e hasonló ügyek” – mondja lapunknak Kiszelly Zoltán.

A szakember szerint a másik következménye az óbudai botránynak, hogy ez most összezárja a DK-t. „Nem azt mondom, hogy jól jött nekik, de van az a mondás, hogy »elvtárs, segítsd a lebukottakat«, ami azt jelenti, hogy a DK most zár. Tehát például az elmúlt napok belharcai várhatóan kevésbé lesznek majd hangosak” – magyarázta a szakértő, aki szerint a Demokratikus Koalícióban most szigorúan zárják a sorokat, és egy ideig nem firtatják majd Gyurcsány felelősségét.

A DK-s belharcról röviden Leel-Őssy Gábor, a DK gyulai tagja, a mozgalom egyik alapítója a napokban arról beszélt a Népszavának, hogy szerinte Gyurcsány Ferencnek le kell mondani a DK elnöki posztjáról. „Az még belefér, hogy ő legyen a DK tiszteletbeli, örökös elnöke, de vissza kell vonulnia a napi pártpolitikától. Feri az elmúlt 35 év egyik legtehetségesebb magyar politikusa, vagy talán ő a legtehetségesebb, de vele már a DK nem nyerhet. Ezt ennyi súlyos vereséget követően neki is látnia kell. Ha nem látja, akkor elvesztette a politikai tisztánlátását, és alkalmatlan a pártvezetésre” – fogalmazott a gyulai DK-s. Leel-Őssy Gábor szerint, ha marad a mostani vezetés, nem áll meg a DK mélyrepülése, és a következő parlamenti választáson 5%, vagyis a bejutási küszöb alá fog zuhanni. „Feri azt gondolja, hogy a júniusi kudarc után több Gyurcsány kell a DK-ba, holott a választók nem ezt üzenik, hanem azt, hogy nem ő kell” – kritizált a pártelnököt gyulai párttársa.

Kiszelly szerint a DK most felkészíti a saját közönségét, legalábbis ez rajzolódik ki Gyurcsány Ferenc üggyel kapcsolatos reakciójából is. „Nyilván a DK most próbálja átkeretezni ezt az ügyet. Abban bíznak, hogy egyáltalán nem lesznek, vagy ha lesznek, nem lesznek olyan erős bizonyítékok” – jegyezte meg a szakértő.