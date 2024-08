Folytatódik a belharc: „Ha Gyurcsány Ferenc marad, a Demokratikus Koalíciónak vége”

Fotó: Mandiner/Mátrai Dávid

Gyurcsány Ferencnek le kell mondani a DK elnöki posztjáról. Az még belefér, hogy ő legyen a DK tiszteletbeli, örökös elnöke, de vissza kell vonulnia a napi pártpolitikától Feri az elmúlt 35 év egyik legtehetségesebb magyar politikusa, vagy talán ő a legtehetségesebb, de vele már a DK nem nyerhet. Ezt ennyi súlyos vereséget követően neki is látnia kell. Ha nem látja, akkor elvesztette a politikai tisztánlátását, és alkalmatlan a pártvezetésre – vélekedett a Népszavának Leel-Őssy Gábor a DK gyulai tagja, a mozgalom egyik alapítója, a 2022-es parlamenti választás képviselőjelöltje.

Ha marad a mostani vezetés, nem áll meg a DK mélyrepülése, és a következő parlamenti választáson már lemegyünk 5 százalék, vagyis a bejutási küszöb alá

– vélekedik Leel-Őssy. – Feri azt gondolja, hogy a júniusi kudarc után több Gyurcsány kell a DK-ba, holott a választók nem ezt üzenik, hanem azt, hogy nem ő kell. A kormányellenes szavazók olyan embert keresnek, akit alkalmasnak látnak Orbán leváltására. Erre a feladatra nem látják Gyurcsányt megfelelőnek. Most Magyar Pétert látják annak, és ezért az eddigi DK-s szavazók őt fogják támogatni. Már nem az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e Orbánt legyőzni, hanem az, hogy megmaradunk-e parlamenti pártnak. Ehhez új politikai irányra van szüksége a DK-nak és új vezetőkre.

Nincs más esélyünk a túlélésre, csak ez – deklarálta a lapnak Leel-Őssy, aki szerint

van a DK-nak több olyan személyisége, aki képes a párt vezetésére, például ilyen lenne Dávid Ferenc és László Imre is.

A prominens gyulai DK-tag többször kritizálta már Gyurcsány Ferencet. A lap megjegyzi: két éve a fideszes és SZDSZ-es múltú, békéscsabai jogász, Fülöp Zoltán a DK új régiós vezetője, s vele nem tudott együtt dolgozni Leel-Őssy, amit többször jelzett is Gyurcsánynak. Fülöp és csapata nem épített a régi Békés megyei DK-sokra, új jelölteket kerestek a júniusi önkormányzati választásra, ám ez a húzás nem jött be, mert a párt gyengén szerepelt a megyében. Gyulán például hiába akartak tíz egyéni jelöltet állítani, kilencet találtak, és közülük senki tudta összegyűjteni az induláshoz szükséges harmincnál is kevesebb támogató aláírást a 28 ezer lelkes városban. Így egy jelöltje sem volt a pártnak a gyulai voksoláson.