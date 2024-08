Búcsúzik a 40 éves Sepultura – novemberben Budapesten!

Nyitókép: H-Music

Talán nem is létezik olyan trasher, aki a Slayer albumai mellett ne ismerné a brazil Sepultura olyan albumait, mint az 1987-es Schizophrenia, az 1989-es Beneath the Remains, vagy éppen az 1991-es Arise. És ugyan a zenekar tagjai a kilencvenes években ketté váltak, hogy a Soulfly és a Sepultura folytassa kemény riffekkel kikövezett útját, ezúttal keserédes hírt hoztunk: ugyan szuper metal-csomag indul turnéra, és közben Budapesten is állomásozik majd,

ugyanakkor az apropó annál szomorúbb, ezért fájó szívvel írjuk le. Búcsúzik a Sepultura, itt az utolsó esély, hogy élőben lássuk.

Sepultura

A zenekar elérte az útja végét, az elmúlás pedig tudatos és tervezett temetéssel történik meg. Több mint egy teljes esztendő szól az elmúlt 40 év méltó ünnepléséről és búcsúztatásáról. Volt ebben a 40 évben megannyi fent és lent, átalakulás, számtalan lemez, turné a körülbelül 80 országban, miközben a Sepultura a brazil metalt fogalommá gyúrta. Az utolsó lemez, a Quadra közvetlenül a pandémia előtt jelent meg. Ezt követte a különleges SepulQuarta anyag, mely a járvány idején a zenekar stream sorozatából született olyan közreműködőkkel, mint Devin Townsend, Scott Ian, Danko Jones, Matt Heafy, David Ellefson, Fred Leclercq, Phil Campbell és még sorolhatnánk.

A búcsúturnén 40 különböző városban rögzítenek 40 élő tracket, melyeket aztán egy masszív összeállításban jelentetnek meg, megőrizve a Sepultura legjobb színpadi momentumainak emlékét.

Sepultura a Barba Negra színpadán

A turné kiemelt vendége az ukrán progresszív metal brigád, a JINJER, de jön az old-school death metal alapcsapata, az Obituary, valamint a Jesus Piece HC banda Philadelphiaból.