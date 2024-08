Utóbbi kitétel ugyanis a posztmaterialista baloldal politikájával teljesen összeegyeztethetetlen. Míg a progresszív baloldal kreált, természetes állapotukban nem, vagy nem társadalmi csoportként létező entitások halmazait próbálja olyan jogokkal felruházni, amely az adott jog szellemével teljesen összeegyeztethetetlenek. Ilyen, a baloldalon ritkán kritizált melegházasság intézménye. A házasság egy szakrális, vallási eredetű aktus, amelynek lehetséges szereplői (1 db férfi és 1 db nő) világosan le vannak fektetve mind a jogszabályban, mind az annak alapul szolgáló vallási rítusokban. A meleg párok természetesen ettől függetlenül élhetnek párkapcsolatban, ezt azonban a nekik fenntartott jogi kapcsolati formában tehetik meg. Egyel profánabb és talán a baloldali közösségekben is megosztó kérdés, hogy kik mehetnek be egy női mosdóba? A klasszikus baloldali értékrendszerekben sehol nincs, hogy férfiak is, a nemek közti különbségek felszámolásáról – pontosabban azok kvázi eltörléséről – csak Marx értekezett, de akkor tegyük fel baloldali barátainknak a mentőkérdést, most akkor ők milyen ideológiában is hisznek? És ha előbbi példában nem is érezzük a passzív oldali jogsérelmet (pedig van), akkor azért az utóbbiban mindenképp feltűnik, hogy valami nincs rendben.”