A szekszárdiak az elmúlt öt év botrányai ellenére a Fideszre bízták a város vezetését – megtudtuk, miért

A megyeszékhely lakói azzal is tisztában voltak, hogy 2019-től a településükre prosperáló időszak várt volna – többek között a Modern Városok Program révén –, hiszen rengeteg állami forráshoz juthatott volna, de a politikai torzsalkodás martalékává váltak a fejlesztések. Ha érthető is, hogy ezek után Berlinger miért győzött, mindez nem jelent magyarázatot arra, hogy miért húzta be a Fidesz a tíz egyéni választókerület mindegyikét. – „Jók voltak a jelöltjeink” – válaszolta a polgármester –, „ezeknek a képviselőknek a többsége szintén nem profi politikus, hanem olyan emberek, akik a helyi közélet megbecsült tagjai, és akik a saját szakterületükön már bizonyítottak, például egy főorvos, iskolaigazgató, hitoktató/kántor, sportegyesületi vezető, és mindannyian hitet tettek annak érdekében, hogy újra fejlődési pályára állítják Szekszárdot”. S az sem elhanyagolható szempont – teszi hozzá –, hogy öt férfi és öt nő szállt ringbe és nyert, tudatosan döntöttünk arról, hogy a nemek aránya is kiegyensúlyozott legyen.

Mit talált a Városházán, sok csontváz esett-e ki a szekrényekből június közepe óta? Ilyen helyzetre számított, rosszabbra vagy jobbra? – adódik a kérdés. Berlinger azt mondja, húsz év után tért vissza a hivatalba, és sok jó régi és új kollégával találkozott, újra a fedélzeten van a korábbi jegyző is, csak míg korábban ő volt Berlinger főnöke, most felcserélődtek a szerepek, de mint korábban, ezután is kiválóan tudnak együtt dolgozni a város érdekében. Komolyabb problémákkal még nem szembesült, sokkal inkább azzal, hogy rengeteg megoldásra váró feladat van, nagyon sokan szeretnének vele tárgyalni, egyeztetni, hiszen

az elmúlt hónapokban nem volt a városnak polgármestere, aki elősegíthette volna az ügyek továbbvitelét.

Egyébként pedig nagy meglepetés nem érte, amikor a Városházán kezdte áttanulmányozni az aktákat, meghallgatta a munkatársait, nagyjából ilyen állapotokra számított, mint amit tapasztalt. Jelenleg még, októberig a régi közgyűlés működik, ahol a kormánypárt egy fős kisebbségben van. A polgármester azonban örömmel tapasztalta, hogy „az ellenzéki többség az átmeneti időszakban a döntéshozatalban jórészt konstruktivitást mutat, azt mondta, mostanra valószínűleg ők is belátták, amit ő is vall, hogy egy vidéki településen elsősorban a várospolitikát kell csinálni, nem az országos politika sodrásával kell haladni”.