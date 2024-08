„A madáchos tanárok, diákok egyet tehetnek: minden gyereknek megengedik ezentúl is a telefont. A gyerekek pedig szépen vigyenek magukkal telefont a suliba. Az most a kötelező. Kötelezőbb mint az Egri Csillagok, több köze van a magyar hősiességhez mint a Kőszívű Ember Fiainak. Meg ha már a telkó a kezükben van a nebulóknak, akkor esetleg unalmukban kamuprofilról küldjenek néhány meleg éghajlatra elküldést meg dickpicket a bm kukac gov.hu-ra. Amikor csak tudják. Hadd örüljenek odabent a barmok. Nem azért, mert olyan marha jó. Amúgy elég idegesítő lehet úgy tanítani, hogy valaki prüttyög az asztal alatt. De ezt most el kell viselni. Ellen kell állni, azzal a fegyverrel ami van. Ez momentán a telkó.

Szóval juszt is telkóval kell járni suliba, pontosan azért, hogy ilyen gyepesfejű fideszes faszkalap téeszelnökök ne ugathassanak bele csak úgy egy belvárosi elitgimnázium életébe csak azért mert a választásokon megvették fél BAZ megyét tüzifával meg házipálesszel, meg beszaratták Kárpát Medence összes kisnyugdíjasát a háborúval. Akik nyomják a nagy álszent dumát, hogy a gyerekeket a mobiltelefon okozta depressziótól féltik. Miközben teli aggatták a várost "HÁBORÚ" feliratú plakátokkal, nem ritkán iskolák bejárata elé. Tojnak ezek egy nagyot a gyerekre. Ez itt a lábhoz idomításról szól, meg a városi libsi megalázásáról. Törd meg a gyereket, abba a szülő is beleroppan. Szóval telefont elő, mert ha az ilyen türhőknek hagyják, hogy beleokoskodjanak mások életébe, akkor utána tovább fognak menni. Jöhet majd a kötelező hajviselet, vagy az órák előtti kötelező áhítat, meg székely himnusz vigyázzállásban, meg Nélküled, meg a többi levegőtlenség, amin ezek a nyomorultak tenyésznek. Mert ezek ilyenek, a stréberek mindig így állnak bosszút saját, nem létezett fiatalságukért a mai fiatalokon.

Az igazgatójukat kirúgták. Ez tény. És az is tény, hogy diákok-szülők tüntethetnek amennyit akarnak. Pintér pedellus úr juszt sem fogja visszavenni az igazgatójukat. Lesz róluk pár vágókép a HírTV-ben, az Origo.hu lehoz egy névtelen cikket, hogy az igazgatót az USA-ból pénzelték és amúgy sorosista pederaszta, a tüntetőket meg személyesen Gyurcsány instruálta és Magyar PÉter szállította a helyszínre. Fideszessel alkudozni, tárgyalni nem lehet, nem érdemes. Fideszes az nem tárgyalópartner, hanem sunyi ellenség, akinek csak betartani lehet, meg ellenállni. Azt Pintér Sándor sem tudja megtenni, hogy az iskolát elárasztja kommandósokkal, akik naponta elkobozzák a mobiltelkókat. És nem lehet minden tanárt kirúgni sem. Szóval telkót elő. Nemcsak a Madáchban, mindenütt, ahol cél, hogy öntudatos, önálló akaratú egészséges gyerekek nőjenek fel, ne olyan elnyomorított birka népség, akik a NER-t megszavazzák. Nyilván majd most a tankerület kinevez valami kollaboráns tetűt a Madách élére. Nos, az ilyennek lehetőleg az orra előtt kell telefonnal lóbálni. Ha meg pattog, akkor a szülőknek magyarázza el, hogy Pintér Sándornak mindig is igaza van. Vagy menjen árulkodni a belügybe. Mint a régi szép időkben, amikor Pintér Sanyi bácsi kezdte a pályát sofőrként, majd párttitkárként BM-ben.”