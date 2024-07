Soha ennyien nem jelentkeztek még az MCC képzéseire

A magyarországi képzési központok közül Budapesten (224) és Debrecenben (205) jelentkeztek a legtöbben, de kiemelkedik Kecskemét és Szolnok is, ahol több mint száz jelentkező volt a FIT Program képzéseire, a határon túli képzési központok tekintetében pedig abszolút rekordot állított fel a marosvásárhelyi (250), valamint a csíkszeredai (212) és a sepsiszentgyörgyi (172) képzési központ, de Dunaszerdahelyen is meghaladta a százat a jelentkezők száma, ahogy a kárpátaljai Beregszászban is hasonló számú fiatal csatlakozott az MCC-hez, írta az MCC.

A FIT Program keretében az MCC a felső tagozatosok számára a délutáni tehetséggondozó kurzusokat kínál. A FIT Program az MCC legfiatalabbakat megszólító eleme, amely már ötödik osztálytól élménypedagógián alapuló képzést kínál. A program szombatonként intenzív foglalkozásokkal zajlik, ahol a diákok pénzügyi ismereteket sajátíthatnak el, megtanulhatnak újraéleszteni, kipróbálhatják magukat riporterként, és megismerkedhetnek a robotikával és csillagászattal. Heti egy alkalommal beszédközpontú nyelvoktatás is biztosított.

Az MCC-ben jelenleg több mint 7600 diák tanul, tíz éves kortól egészen a doktori fokozat megszerzéséig.

Az MCC Középiskolás Programja (KP) is népszerű, több mint 600 középiskolás diák jelentkezett.

Az Egyetemi Program felvételije még tart, hat képzési központ várja a jelentkezőket augusztus 8-ig.

Az MCC Egyetemi Programja iránt nagy az érdeklődés, amelyre még mindig jelentkezhetnek a középiskolai tanulmányaikat most befejező diákok. Az MCC hat képzési központja (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Pécs) várja a fiatalokat, akik szakmailag kiváló, motiváló közösséghez szeretnének csatlakozni.