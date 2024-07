Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Már a Felvidéken is ismerős lehet sokak számára a Mathias Corvinus Collegium. Milyen területeket ölel fel a tevékenységük?

Az MCC tevékenységének fókuszában az oktatás, a tehetséggondozás áll. Tízéves kortól a doktori tanulmányok utánig foglalkozunk tehetséges fiatalokkal. Közel harminc helyszínen vagyunk jelen a Kárpát-medencében, a múlt évtől a Felvidéken is.

Nagyon büszkék vagyunk rá, amilyen szeretettel fogadtak minket Dunaszerdahelyen. A helyi kollégák, így Pomichal Krisztián igazgató munkáját dicséri, hogy a magyarlakta régiókban minden nagyobb városban, Pozsonytól Királyhelmecig voltak már rendezvényeink.

A tehetséggondozáshoz kapcsolódik a kutatás is, iskolákba, kutatóintézetekbe rendeződve dolgoznak a főállású tanár kollégák. Gyakran lehet látni, olvasni MCC-s szakértőket az elektronikus és az írott médiumokban, a Kárpát-medencében ezres nagyságrendben szervezett rendezvényeinket mindenütt nagy érdeklődés kíséri.

A tevékenységük túlmutat a Kárpát-medencén, jelen vannak már Nyugat-Európában is. Milyen célokat fogalmaztak meg a brüsszeli központ felállításakor?

A helyi központot Frank Füredi, a nemzetközileg elismert brit–magyar szociológus vezeti. A brüsszeli MCC egyik fő tevékenységi köre az oktatás. A növendékeink a helyszínen ismerhetik meg az Európai Unió szépségeit és árnyoldalait, megérthetik, miként épül fel az Európai Tanács vagy az Európai Unió Tanácsa – csak hogy egy példát említsek az eurokrácia útvesztőiből… Emellett ez egy igazi think tank: kollégáink folyamatosan publikálnak, konferenciákat szerveznek.

Az MCC aktív jelenlétén keresztül mi magyarok részt veszünk Európa fővárosának élénk közéleti vitáiban, és a magyar érdekek mentén alakítjuk azokat.

Néhány hónappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy az MCC Bécsben is megjelenik…

Igen, az idei évtől Brüsszel mellett Bécsben is jelen vagyunk, az MCC tulajdonrészt vásárolt egy magánegyetemben. A napokban nyitottunk egy kutatóintézetet az osztrák fővárosban, amelynek vezetésére Ács Zoltánt, az Amerikából Magyarországra visszatelepült világhírű kutatót, a London School of Economics és a George Mason University korábbi professzorát kértük fel. Ács Zoltán a második világháború után egy osztrák menekülttáborban született, majd az Egyesült Államokban nőtt fel. Most visszavezetett az útja Magyarországra, illetve Ausztriába.

A bécsi kutatóintézet korunk legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, olyan témákkal, mint például hogyan lehet sikeres vállalkozásokat felépíteni, milyen az eredményes vállalati ökoszisztéma. Jövőbeli terveink között szerepel, hogy Budapest és Bécs mellett Pozsonyban is kitüntetetten jelen legyen az MCC.

Néhány nappal Trianon évfordulója után beszélgetünk. Cáfolja vagy erősítse meg, számomra az MCC előképe a Collegium Hungaricum hálózata, amely a békediktátum után arra volt hivatott, hogy a magyar kultúrát megjelenítse és az országról alkotott képet javítsa a külföld szemében. Mennyiben tekinti feladatának az MCC az országimázs erősítését?