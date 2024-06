Az MCC diákjai fantasztikusak, büszkeség velük dolgozni – vallja a neves berlini üzleti iskola oktatója

Hogyan segíti a partnerség az ESMT-t?

A mi képzésünk mégis csak egy költséges program és számomra fájdalmas tény, hogy nagyon kevés magyar hallgatóval találkoztam Berlinben. Nemzetközi léptékben működő üzleti iskola lévén

a küldetésünk az, hogy a holnap vezetőinek fejlesztésével formáljuk a jövőt,

mégpedig a lehető legnagyobb hatókörben. Most lehetővé vált e hatókör kibővítése egy olyan régió, illetve diákközösség felé, amellyel korábban mérsékelt, ám terveink szerint erősítendő kapcsolatokkal rendelkezünk. A partnerség nélkül aligha lenne hozzáférésünk ehhez a fantasztikus fiatal közöséghez. Módunk nyílt arra, hogy e diákokat képezzük, vezetői fejlődésüket támogassuk, megosszunk valamit iskolánk ethoszából, beszélgessünk magunkról és a világról a képzésen belül és azon kívül is – hiszen az élet jelentős része a képzésen és a kampuszon kívül zajlik, ahol egy hallgató közel száz különféle nemzet képviselőivel találkozik. Ezért is fogadtuk örömmel az MCC kooperációs megkeresését.

Milyen egyéb aspektusai vannak az együttműködésnek?

A partnerségi megállapodásnak a diákokra szabott ösztöndíjprogramon túli elemei is vannak,

így például jómagam a partnerség keretében felvett hivatalos titulusom (MCC Professor of Strategy) szerint a világban meglehetősen elterjedt gyakorlatot követve „nevesített” professzúrát töltök be, az MCC főigazgatóját meghívták az ESMT nemzetközi tanácsadói testületébe, továbbá az MCC-n dolgozó oktatók, kutatók számára is lehetőségek nyílnak.

Mit gondol az MCC diákjairól?

Rendkívül jó érzéssel figyelem őket. Első körben akkor találkozom MCC-s diákokkal, amikor még nem diákok, csak jelöltek arra, hogy az MCC támogassa berlini tanulmányaikat. Ilyenkor még nem személyes a kapcsolat; csupán egy röviden összefoglalt életpályát látok, ám ezek nagyon impresszív, jó benyomást keltő önéletrajzok. Azt mutatják, hogy felkészült emberek, rendkívül érdekes, változatos érdeklődési körrel, kiváló egyetemi háttérrel, kiváló tanulmányi eredményekkel, de azon túlmutató érdeklődéssel és eredményekkel pályáznak arra, hogy támogatást kapjanak. Amikor sikeres felvételi eljárást követően megismerem őket, módom van velük valamivel személyesebb kapcsolatot kiépíteni, és örömmel mondhatom,