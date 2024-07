Orbán Viktor beiktatott egy gyors nyaralást Horvátországban (FOTÓ)

2024. július 17. 06:46

Orbán Viktor július eleje óta járt Kijevben, Moszkvában, Pekingben és Washingtonban is, most pedig Horvátországba is eljutott.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala Az Indexhr hírportál értesülése szerint a magyar miniszterelnök idén is beiktatott egy rövid nyaralást a napirendjébe, méghozzá Horvátországban. Goran Pečarević, a Villa Kaliopa étterem tulajdonosa egy Orbán Viktorral készült közös fotót is posztolt a Facebookra. A megosztott fényképen a magyar miniszterelnök szalmakalappal a kezében látható. Putyinra és Trumpra várunk. Elkéstek” – írta az étterem tulajdonosa a poszthoz. Forrás: A Villa Kaliopa Facebook-oldala „Egyedül, gorillák nélkül sétál az unokájával. Nem tudom elképzelni, hogy bármelyik világpolitikus, különösen a jelenlegi nézetei mellett ezt megtegye” – jegyezte meg a hozzászólásoknál Pečarević. Két évvel ezelőtt a magyar miniszterelnök Brač szigetén nyaralt. Akkor lefotózta a Brač-szigeti Milna egyik kocsmájának személyzetét. „Megtiszteltetés volt vendégül látni Orbán Viktort” – írták az Instagramjukon akkor közzétett fotó alá. ***

