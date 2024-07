Nem lesz több Balaton Sound? Megkerestük a szervezőket!

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, veszélyben lehet a magyar fiatalok egyik kedvenc fesztiválja, az idén már tizenhatodik alkalommal megrendezett Balaton Sound. A Sonline cikke szerint a szervezők arról számoltak be, hogy szombatra a látogatók száma elérte a 100 ezret, ami a korábbi évek eredményeihez képest szerényebbnek tűnő szám. Majd hozzátették, hogy a négynapos Balaton Sound utolsó napján többen is azt rebesgették, hogy lehetséges ez volt az utolsó ilyen buli Zamárdiban.