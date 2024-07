Veszélyben lehet a magyar fiatalok egyik kedvenc fesztiválja

Az idén már tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Balaton Sound fesztivált Zamárdiban. A szervezők arról számoltak be, hogy szombatra a látogatók száma elérte a 100 ezret,

ami a korábbi évek eredményeihez képest szerényebbnek tűnő szám.

A négynapos Balaton Sound utolsó napján pedig már azt is rebesgették, hogy lehetséges ez volt az utolsó ilyen buli Zamárdiban.

Lejárt a szerződésük a szervezőknek

A Sonline arról írt, hogy Vető Viktória, a Balaton Sound sajtófőnöke megkeresésre korábban azt nyilatkozta, hogy fesztivál jövőjével kapcsolatos pletyka hozzájuk is eljutott, de ezzel nem szeretnének foglalkozni, nincs napirenden ez a téma.

A lap megkeresésére Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere azt mondta, „lejárt a szerződésünk a szervezőkkel. Abban 2024-ig volt lehetőségük megtartani a Balaton Soundot, tehát ilyen értelemben ez volt az utolsó fesztivál, amit megrendezhettek itt”.

De a település első embere hozzátette,

minden újabb szerződésről az újonnan felállt testületnek kell tárgyalnia.

Csákovics megjegyezte azt is, hogy az önkormányzattal kötött szerződést úgy alakították ki, ahogyan azt a zamárdiak kérték a tavaly megtartott közvélemény-kutatás eredménye alapján. A Sziget Zrt. pedig azt kérte az önkormányzattól, hogy később rendezhessék meg a fesztivált, amiért a rögzített 150 millió forint felett további 20 millió forintot fizettek a városnak.

Az Untold követheti a Soundot?

A Sonline arra is kitért, hogy a Balaton Sound jövőjének kérdése internetes fórumokon is felreppent, ott egyesek azt is tudni vélik, hogy jövőre egy másik fesztivál, a kolozsvári Untold jön Zamárdiba. Ezt a regnáló polgármester ugyanakkor nem erősítette meg, azt nyilatkozta: ilyen megkeresést nem kapott az önkormányzat.